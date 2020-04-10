الامارات | زيدان يتبرع للجزائر بمعدات طبية لمواجهة "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يتبرع للجزائر بمعدات طبية لمواجهة "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف صحيفة اللقاء الجزائرية، عن تبرع النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية والمدرب الحالي لفريق ريال مدريد لإسباني زين الدين زيدان، بـ 5 أجهزة للإنعاش، خصصت إلى الطواقم الطبية في ولاية بجاية الجزائرية، والهادفة إلى مساعدة الطواقم الصحية في علاج المصابين بجائحة "كورونا".

ووفقاً للصحيفة، فإن جمعية زين الدين زيدان الخيرة، التي يرأسها والد النجم الفرنسي، ستتكفل بتقديم هذه المساعدات لولاية بجاية، كما سيتم توزيع هذه الإعانات على المؤسسات الاستشفائية المتواجدة في ولاية بجاية.

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وأشارت الصحيفة، إلى توجه والي بجاية، للاتصال بإسماعيل زيدان والد مدرب ريال مدريد وشكره على هذه المبادرة.

وينحدر زين الدين زيدان، الذي قاد منتخب فرنسا للفوز بكأس العالم عام 1998، من أصول جزائرية، ويعد من أبرز نجوم الكرة العالمية الذين ارتدوا القميص رقم 10، وسبق له اللعب في نخبة اندية القارة الأوروبية، قبل أن التحول إلى مهنة التدريب، ومنها توليه على فترتين منفصلتين تدريب فريق ريال مدريد الإسباني، وقيادته الفريق الملكي لتحقيق ألقاب عدة أبرزها ثنائية دوري أبطال أوروبا موسمي (2016-2017) و(2017-2018)، وأخرها إحراز كأس السوبر الإسباني في 2019.