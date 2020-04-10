شكرا لقرائتكم فايلر يتدرب فى مقر إقامته حفاظا على ليقاته البدنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على خوض تدريبات يومية في مقر إقامته بأحد فنادي حي الزمالك القريبة من النادي الاهلي ، حيث يواظب المدرب السويسري على خوض التدريبات بالفندق للحفاظ على لياقته خاصة وأن فايلر يخشى من زيادة وزنه خلال فترة تجميد النشاط الرياضي الحالية على خلفية وباء "كورونا".

من ناحية أخرى ، يبدأ مسئولو الاهلي خلال الأيام القليلة المقبلة رحلة تجديد عقد رينيه فايلر بشكل رسمي من خلال التفاوض مع وكيل أعماله شاسا وتتم المفاوضات في غضون أيام قليلة بواسطة خاصة "الفيديوكونفرانس" في ضوء تعذر حضور شاسا للقاهرة للتفاوض مع مسئولو الاهلي لحسم ملف تجديد المدرب السويسري على خلفية حظر الطيران في جميع دول العالم تقريباً بسبب وباء "كورونا".

وعلم "الخليج 365" أن فايلر رحّب بتجديد عقده مع الأهلي لكنه طلب أن يكون التفاوض مع وكيل أعماله مثلما حدث عند التعاقد معه قبل سبعة أشهر تقريباً حينما تفاوض مسئولو الأهلي مع الوكيل قبل أن يتم عقد جلسة مع فايلر والتعاقد معه.

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وقال مصدر في الاهلي أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالاهلي سيقوم بالتفاوض مع شاسا المتواجد في المانيا حالياً من خلال "الفيديو كونفرانس" وسيبحث مطالب فايلر ثم يعرضها على محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة التخطيط للكرة بالاهلي التى يترأسها محسن صالح قبل أن يتم إعلان التجديد رسمياً ، وأوضح المصدر أن الأمور شبه محسومة بين الاهلي وفايلر على التجديد بعدما رحّب المدير الفني بفكرة البقاء في القلعة الحمراء لرغبته في إستمرار مسيرة الإنتصارات التى بدأها مع الفريق وتحقيق نجاحات وبطولات في أول تجربة له خارج أوربا بعدما سبق له التدريب في سويسرا وبلجيكا.

وأكد المصدر أن فايلر رفض عروضاً خلال الفترة الماضية من سويسرا والخليج لقناعته بأن التجديد للأهلي أفضل لذا سيتم التجديد خاصة وأن سبب تأجيل التجديد حتى الأن هو تجميد النشاط الرياضي وإنشغال العالم كله بأزمة "كورونا" في المقام الأول.

وشدد المصدر على أن مسئولو الأهلى إستقروا على رفع راتب فايلر ومعه جهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال من 185 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهرياً فى الموسم المقبل.