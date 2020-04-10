شكرا لقرائتكم أحمد فتحى يخسر 1.5 مليون جنيه من قيمته السوقية فى بورصة اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تراجع أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي ومنتخب مصر، بمقدار مليون ونصف جنية تقريباً، في آخر تحديث للقيمة التسويقية للاعبين وفقاً لموقع الإحصائيات ترانسفير ماركت.

وكانت القيمة التسويقية لأحمد فتحي قبل الثامن من أبريل الجاري، تقدر بحوالي 6 ملايين و900 ألف جنية مصري، قبل أن تتراجع بعد التاريخ السابق إلى 5 ملايين و600 ألف جنية.

يذكر أن أعلى قيمة تسويقية وصل إليها الجوكر كانت في موسم 2011/2012 عندما كان بين صفوف الأهلي أيضاً، حيث وصلت قيمة اللاعب إلى 43 مليون و190 ألف جنية.

ويترقب الوسط الكروي موقف إدارة النادي الأهلي من تجديد عقد أحمد فتحي حال تراجعه وقبوله العرض الأحمر بشأن التجديد، وذلك بعد خروج أنباء عن إمكانية تراجع بيراميدز عن إتمام التعاقد معه.

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وتوصل أحمد فتحي لاتفاق مع بيراميدز منذ فترة وأن عدم موافقته على عرض الأهلي جاء للفارق الكبير بين العرضين حيث عرض الأهلي على فتحي الحصول على 11 مليون جنيه سنوياً فيما وصل عرض بيراميدز لـ16 مليون جنيه سنوياً.

ولازالت احتمالية انتقال أحمد فتحي لنادي خليجي قائمة، بعد أن تلقى اللاعب تأكيدات من أكثر من وكيل بأن هناك أكثر من نادي يرغب في الحصول على خدماته خاصة وأن حمد فتحي يعد حالياً لاعباً حراً ويحق له الانتقال لأى نادي مجاناً

جدير بالذكر ان أحمد بلال نجم الأهلى السابق قال في وقت سابق أن إستمرار أحمد فتحى فى الأهلى قرار لا مانع فيه ، فى حالة إحتياج الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر له فى الفترة المقبلة .

و أضاف بلال فى تصريحات خاصة أن فتحي لا يزال متواجدا داخل جدران النادى و مسألة فشل المفاوضات و إعادتها مجددا وفق لرؤية لجهاز الفنى و إدارة النادى فقط .