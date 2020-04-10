شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يرهن صرف مستحقات اللاعبين بحسم مصير الموسم الحالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رهن المهندس إبراهيم عثمان رئيس نادى الاسماعيلى صرف مستحقات اللاعبين والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم عن شهر إبريل لحين حسم اللجنة الخماسية لمصير بطولة الدوري بعد توقفها لمدة شهر .

وفى وقت سابق كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى، يعتزم تخفيض عقود اللاعبين فى حال إلغاء مسابقة الدورى هذا الموسم بسبب وباء كورونا، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "إبراهيم عثمان دفع كل مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية وموظفى النادى بالكامل قبل إعلان قرار إيقاف مسابقة الدورى بثلاثة أيام."

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وأضاف المصدر، "مجلس الإسماعيلى سيرهن صرف المستحقات القادمة للاعبين لحين معرفة مصير الدورى وفى حال إلغائه فإن إبراهيم عثمان قرر تخفيض عقود اللاعبين تماشياً مع الأزمة التى ستضرب الأندية حال اتخاذ هذا القرار، ولكن فى حال استكمال المسابقة فلن تكون هناك أى خصومات من مستحقات اللاعبين".

وازداد الغموض حول مصير بطولة الدورى المصرى الممتاز، وما إذا كانت المسابقة ستكتمل حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة بتعليق النشاط الكروى على مستوى كافة المسابقات والمراحل السنية لمدة شهر لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16