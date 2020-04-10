شكرا لقرائتكم عبد الواحد السيد يكسر ملل توقف النشاط برحلة بحرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدى عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك السابق، ملل توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذي أجبر الكثيرين على التزام منازلهم، برحلة بحرية.

ونشر عبد الواحد السيد صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال تواجده في البحر.



عبد الواحد السيد (2)



عبد الواحد السيد (3)



عبد الواحد السيد (4)

أكد عبد الواحد السيد حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الأسبق، أنه تلقى 3 عروض من الأهلي للانتقال إليه.

وأضاف عبد الواحد السيد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوي المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية مع الإعلامي خالد الغندور: أحمد ناجي مدرب الحراس الشهير يؤكد صحة كلامي خلال الفترة التي تولى فيها تدريب حراس الأهلي مع مانويل جوزيه.

وتحدث عبد الواحد السيد عن اعتزاله كرة القدم وقال أن قصته تشبه حسام عاشور، بل كان لديه عقد لمدة عام آخر، إلا أنه أجبر على القرار، وأنه وافق على القرار حباً في النادي.

Advertisements

وقال عبد الواحد السيد أنه حقق الكثير من البطولات، وكان يأمل في البقاء للموسم المتبقي في عقده، حتى ولو من نوع التكريم إلا أن الأمر لم يحدث.

وأكد عبد الواحد السيد أن حازم إمام وخالد الغندور ومحمد صبري وشيكابالا أحرف 4 لاعبين لعب بجوارهم في نادي الزمالك طيلة تاريخه.

تابع عبد الواحد السيد أن محمود جنش كان يفتقد الشخصية القوية الحاسمة لأنه يعشق التهريج كثيراً، لكن الأمر اختلف في المراحل الماضي حيث استطاع أن يقود الفريق لبطولات، وأن عودته ستخلق منافسة كبيرة مع أبو جبل الذي استطاع أن يحقق لقبين للزمالك هما السوبر المصري والإفريقي.

وعن محمد عواد تحدث عبد الواحد السيد عن الحارس الدولي وأكد أنه يحتاج إلى وقت للعب بالزمالك، وأنه حدث اتصال بينهما، وقال له أن الزمالك يختلف عن الإسماعيلي وانه لا يفقد الأمل في العودة الى القلعة البيضاء.

أكد عبد الواحد السيد أن رحيل عصام الحضري عن القلعة البيضاء سببه الرئيسي هو تأخر المستحقات المالية، وأن الحضري له تاريخ كبير للغاية، ولا أحد يختلف عما قدمه لكرة القدم إلا أنه لا يجوز الحديث عن رغبته في محو تاريخه بنادي الزمالك، لأنه شرف لأي لاعب الدخول من بوابة القلعة البيضاء، وأن هناك أسباب أخرى أنه لم يكن موفق في المباريات التي يخوضها داخل الزمالك، كما أنه دخل في مشادة كلامية مع مدرب الحراس وقتها.