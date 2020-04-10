شكرا لقرائتكم مدرب الجونة يقود مران الفريق عبر منصة إلكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف البرتغالى بيدرو بارني المدير الفني لنادي الجونة عن قيادته لتدريبات الفريق عن طريق المنصة الإليكترونية والتواصل بصفة يومية مع الجهاز المعاون واللاعبين ، و الإدارة والذى وصفهم بالمحترفة.

تابع بيدرو مساعد البرتغالي مانويل جوزيه فى تدريب النادي الأهلي أن تجربتيه السابقتين فى مصر مع الأهلي ومن بعدها الإسماعيلي كانت رائعة وهو ما جعله يوافق على تدريب نادي الجونة الذى يرى أنه نادي محترف ومنظم وهو ما رأه فور تواجده فى مصر و الإنضمام للنادي و المنظومة المحترفة داخل الفريق وأنه يتطلع لعودة النشاط الرياضى المتوقف بسبب كورونا لتحقيق الأفضل مع هذا الفريق.

ووجه بيدرو الشكر إلى نادي الجونة ومسئوليه بعد أن وقفو بجواره فى تقديم الدعم له منذ تواجده فى مصر و الجونة وحتى عاد إلي بلده البرتغالي و أسرته ، و أنه على تواصل يومي مع الجهاز واللاعبين وعمل تدريبات يومية معهم عن طريق منصة إليكترونية ويتابعها بنفسه .

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، التى كان مقررا لها فى الفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل، يزيد من فرص استئناف مسابقة الدورى العام هذا الموسم.

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وأوضح مسئولو الجبلاية أن التأجيل يوفر لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات 10 أيام لإقامة مباريات الدورى، بدلا من التوقف الدولى لخوض المباراة وهو ما يمنح فرصة لاستئناف الدورى حتى لو عاد أول يونيو المقبل وليس منتصف مايو.

وتلقى اتحاد الكرة تأكيدات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، تفيد بتأجيل مباراة منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى أمام كينيا في الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، والمقرر لها في الفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل، في إطار الإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد قرر فى وقت سابق تأجيل مباريات تصفيات كأس أفريقيا المؤهلة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى كان محدد لها الفترة من 25 حتى 31 مارس الماضى فى الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، خوفًا من نقل عدوى فيروس كورونا من القادمين من أوروبا.

ونشر "كاف" عبر موقع تويتر بيانًا رسميًا موقع من السكرتير العام الجديد عبد المنعم باه يوضح فيه تأجيل المباريات حفاظا على سلامة اللاعبين فى الدول الأفريقية.