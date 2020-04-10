شكرا لقرائتكم الجبلاية تستقر على تطبيق التأمين الإجبارى ضد أضرار توقف النشاط الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة على تطبيق التأمين الإجباري الموسم المقبل ، ضد الأضرار و الكوارث الناشئة عن الأنشطة الرياضية ، وذلك بعد توقف النشاط فى مصر والعالم بسبب فيروس كورونا.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أن بند التأمين يطبق على بعض أندية الدوري الراغبة فى ذلك ومن خلال شركات التأمين ، ولكن فى الموسم المقبل سيتم تطبيقه على الجميع.

كشف المستشار نهاد حجاج المستشار القانوني لنادي الإسماعيلي أن هناك بند فى قانون الرياضة ينص على الأتي :وهو : تكفل الأندية والهيئات الخاضعة لأحكام القانون وفقا لأوضاعها المالية إبرام وثيقة تأمين إجباري ضد الأضرار و الأخطار الناشئة عن الأنشطة الرياضية مع إحدي شركات التأمين المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

تابع حجاج أن هذا البند يتم وضعه لمواجهة أي أضرار تتسبب فى أزمة للرياضة المصرية وتعويض الأندية واللاعبين من هذا البند، ولكنه لا يطبق بشكل صحيح فى الكرة المصرية.

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من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، التى كان مقررا لها فى الفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل، يزيد من فرص استئناف مسابقة الدورى العام هذا الموسم.

وأوضح مسئولو الجبلاية أن التأجيل يوفر لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات 10 أيام لإقامة مباريات الدورى، بدلا من التوقف الدولى لخوض المباراة وهو ما يمنح فرصة لاستئناف الدورى حتى لو عاد أول يونيو المقبل وليس منتصف مايو.

وتلقى اتحاد الكرة تأكيدات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، تفيد بتأجيل مباراة منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى أمام كينيا في الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، والمقرر لها في الفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل، في إطار الإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد قرر فى وقت سابق تأجيل مباريات تصفيات كأس أفريقيا المؤهلة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى كان محدد لها الفترة من 25 حتى 31 مارس الماضى فى الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، خوفًا من نقل عدوى فيروس كورونا من القادمين من أوروبا.

ونشر "كاف" عبر موقع تويتر بيانًا رسميًا موقع من السكرتير العام الجديد عبد المنعم باه يوضح فيه تأجيل المباريات حفاظا على سلامة اللاعبين فى الدول الأفريقية.