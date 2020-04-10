شكرا لقرائتكم تقارير مغربية تكشف حقيقة عرض ظهير الوداد على الزمالك وموقف اللاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ربطت عدد من التقارير المغربية، اسم محمد الناهيرى لاعب الوداد المغربى والزمالك، خاصة فى ظل بحث الفارس الأبيض عن دعم الجبهة اليمنى ويجيد الناهيرى اللعب فى الجبهة اليمنى إلى الجانب الأيسر بجانب اللعب فى وسط الملعب مما يجعله بمثابة لاعب جوكر يمكن الاعتماد عليه فى أكثر من مركز.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب لـ"الخليج 365" إن عقد الناهيرى ينتهى مع الوداد المغربى بنهاية الموسم الجارى لذا تم ترشيحه على الزمالك إلا إنه حتى اللحظة الجارية لم تدخل إدارة القلعة البيضاء فى مفاوضات رسمية معه لضمه فى فترة الانتقالات الصيفة القادمة، إلا إن إمكانية انتقاله بشكل حر فى الصيف المقبل جعله مرشحا للانتقال مما دفع بعض الوسطاء لترشيحه للأبيض.

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وذكر موقع le360 سبور أن إدارة الزمالك قررت فتح باب مفاوضاتها مع محمد الناهيرى، على أمل ضمه للفريق خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة، وأشار الموقع من خلال مصادره إلى أن نجاح صفقتي أوناجم وبنشرقي لاعبى الزمالك الحاليين، وتألقهما خلال الموسم الكروي الجاري رفقة الزمالك، إضافة إلى اقتراب نهاية العقد الذي يربط الناهيري بالوداد، كلها عوامل حفزت الزمالك من أجل التحرك لحسم صفقة مدافع الفريق المغربى.

وتأتى تلك التقارير إلا إن اللاعب حتى اللحظة الجارية قد أكد للمقربين منه إنه لم يتلق مفاوضات رسمية من قبل نادى الزمالك ويبلغ اللاعب من العمر 28 عاما وسبق له اللعب للدفاع الحسني الجديدي والفتح الرباطي.

وينتظر مسؤولو الزمالك، رأى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، بصورة رسمية حول صفقات الموسم الجديد، خاصة بعد تأكيدات مرتضى منصور رئيس النادى فى الساعات الماضية إنه حتى الآن لم يتفاوض رسميا مع أي لاعب انتظارا لرؤية المدرب الفرنسى الذى ترك له أمر حسم صفقات الفريق مع التأكيد إن النادى يمتلك الأموال الكافية لحسم أى صفقة.