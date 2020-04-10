شكرا لقرائتكم فايلر يطالب الأهلى بإغلاق ملف التعاقد مع ظهير أيمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أنه ليس بحاجة ماسة لتدعيم الجبهة اليُمنى ولن يتسرّع في هذا الملف وأكد لمسئولو القلعة الحمراء أن هناك عدة أمور يجب مراعاتها بشأن تدعيم مركز الظهير الأيمن بعد رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري.

وقال المدرب السويسري لمسئولي الاهلي أنه سيحدد مدى حاجة الفريق لظهير أيمن من عدمها أولاً في ضوء العناصر التى يمكن الإستفادة منها في هذا المركز سواء من قطاع الناشئين أو من المُعارين.

كما أكد رينيه فايلر أنه يحتاج إلى لاعب محلي وليس أجنبي حال الإستقرار على ضم ظهير أيمن لتدعيم هذا المركز ليُغلق المدرب السويسري بذلك الباب أمام الأجتهادات التى تظهر بين عشية وضحاها حول رغبة الاهلي في ضم ظهير أجنبي وتم ترشيح أكثر من لاعب أجنبي بالفعل للأهلي ومنهم التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق وأطهر الطاهر ظهير الهلال السوداني الحالي وأخيراً علاء مهاوي ظهير الشرطة العراقي.

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وأشار المدير الفني للأهلي أيضاً على أنه يرغب في أن يكون الظهير الأيمن الجديد حال الإتفاق على ضم ظهير جديد صغير السن.

ويرغب فايلر فى الوقوف جيداً على مستوى بعض لاعبى الأهلى الناشئين الذين يمكنهم تدعيم هذا المركز أمثال فارس طارق مواليد 2000 وزميله بنفس الفريق حسون محمد ، وكذلك بعض اللاعبين المُعارين وتحديداً كريم يحيى (سموحة) وباسم على (الجونة) حيث من الممكن استعادة لاعب أو اثنين من هذا الثنائي للجبهة اليُمنى كما يمكن توظيف أحد لاعبي الفريق في الجبهة اليمنى أمثال حسين الشحات أو كريم نيدفيد حال تماثله للشفاء من جراحة الغضروف التي أجراها قبل عدة أشهر.

وكان أحمد فتحى قد أبلغ إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحى لبيراميدز فى وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل وأن كانت الصفقة قد تعثرت في اليومين الماضيين.