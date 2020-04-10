شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي يفقد 1.5مليون جنيه فى أحدث قيمة تسويقية بعد قرار الرحيل عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت القيمة التسويقية لأحمد فتحى، ظهير أيمن النادى الأهلى ومنتخب مصر، بمقدار مليون ونصف جنية تقريباً، فى آخر تحديث لأسعار اللاعبين وفقاً لموقع الإحصائيات ترانسفير ماركت.

وكانت القيمة التسويقية لأحمد فتحى قبل الثامن من أبريل الجارى تقدر بحوالى 6 ملايين و900 ألف جنيه مصرى، قبل أن تتراجع بعد التاريخ السابق إلى 5 ملايين و600 ألف جنيه.

يذكر أن أعلى قيمة تسويقية وصل إليها الجوكر كانت فى موسم 2011/2012 عندما كان بين صفوف الأهلى أيضاً، حيث وصلت قيمة اللاعب إلى 43 مليون و190 ألف جنية.

ويترقب الوسط الكروى موقف إدارة النادى الأهلى من تجديد عقد أحمد فتحي حال تراجعه وقبوله العرض الأحمر بشأن التجديد، وذلك بعد خروج أنباء عن إمكانية تراجع بيراميدز عن إتمام التعاقد معه.

وتوصل أحمد فتحى لاتفاق مع بيراميدز منذ فترة وأن عدم موافقته على عرض الأهلى جاء للفارق الكبير بين العرضين، حيث عرض الأهلى على فتحى الحصول على 11 مليون جنيه سنوياً فيما وصل عرض بيراميدز لـ16 مليون جنيه سنوياً.

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ومازالت احتمالية انتقال أحمد فتحى لنادى خليجى قائمة، بعدما تلقى اللاعب تأكيدات من أكثر من وكيل بأن هناك أكثر من ناد يرغب فى الحصول على خدماته خاصة وأن حمد فتحى يعد حالياً لاعباً حراً ويحق له الانتقال لأى نادى مجاناً.

جدير بالذكر أن أحمد بلال نجم الأهلى السابق قال فى وقت سابق أن استمرار أحمد فتحى فى الأهلى قرار لا مانع فيه، فى حالة احتياج الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر له فى الفترة المقبلة .

وأضاف بلال فى تصريحات خاصة أن فتحى لا يزال متواجدا داخل جدران النادى و مسألة فشل المفاوضات و إعادتها مجددا وفق لرؤية لجهاز الفنى و إدارة النادى فقط .