شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن كوكا يستعرض مهارات زوجته فى الطهى ويعلق: "لو هتتجوز اختار بحكمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض أحمد حسن كوكا، مهاجم نادى أولمبياكوس اليونانى ومنتخب مصر، مهارات زوجته فى الطهي، عبر حسابه الشخصي على انستجرام. ونشر كوكا صورة من الطعام الذى أعدته له زوجته وعلق عليها قائلا، "لو كنت هتتجوز اختار بحكمة".



كوكا

من ناحية أخرى، أكد أحمد حسن كوكا أنه لم يتعرض لإصابة بفيروس كورونا كما أثير مؤخراً، بعد انتشار بعض الأخبار حول إصابته بالفيروس ما تسبب فى قلق أهله، موضحا أن القصة باختصار شديد ترجع لإصابة رئيس نادى أوليمباكوس بفيروس كورونا، وقرر النادى فحص جميع العمال والإداريين خوفا من انتشار العدوى، ولكن جاءت كل النتائج سلبية، وليس هناك شيء يحتاج القلق.

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وأضاف كوكا "الصحة حاجة كبيرة.. ما ينفعش نهزر فيها.. لازم قبل ما حد يكتب حاجة.. الإنسان اللى بكتب عنه ده ليه أهل.. أنا مغترب عايش بره مصر.. وأمى لما سمعت الخبرده ما عرفتش تنام وفاكره أنى بكذب عليها.. فكروا قبل ما تكتبوا الحاجات ده.. ما ينفعش تكتبوا حاجة زى كده من غير ما تتأكدوا من الخبر، وربنا يحفظنا من المرض ده".

يشار إلى أن نادى أولمبياكوس اليونانى المحترف ضمن صفوفه المصرى أحمد حسن كوكا، أعلن فى بيان رسمى، خضوع جميع لاعبيه إلى فحوصات طبية ضد فيروس كورونا.

أعلن نادى أولمبياكوس اليونانى فى بيانه: "يعلن نادى أوليمبياكوس أن نتائج جميع الاختبارات والفحوصات الطبية التى خضع اللاعبين والمديرين التنفيذيين والموظفين فى النادى بشأن فيروس كورونا جاءت سلبية".