شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تسلم الصحة مراكز التعليم المدنى لاستخدامها فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى بالتنسيق مع وزارة الصحة، عدة خطوات لتجاوز الفترة الحالية ومواجهة فيروس كورونا، ومحاولة انحصاره بشتى الطرق، منها تسليم الصحة بيوت الشباب ومراكز التعليم المدنى لاستخدامها فى أى ظروف طارئة.

وأكد اشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة فى تصريحات خاصة، أن الوزارة تتعاون مع وزارة الصحة، وتم تسليم الصحة بيوت الشباب ومراكز التعليم المدنى، ومدن الشباب، بمختلف محافظات الجمهورية، لاستخدامها فى أى ظروف طارئة.

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وأضاف وزير الشباب أنه يتم التنسيق مع كافة الوزارات، مثل وزارة الاتصالات، والقوى العاملة، وكذلك التضامن الاجتماعى، لضمان تذليل أى عقبات قد تواجه المواطن المصرى عامة والشباب خاصة.

من جهته أعلن المهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس إدارة نادى الجزيرة، إتاحة مبنى بالكامل داخل الفرع الجديد لنادى الجزيرة بمدينة 6 أكتوبر وذلك تحت تصرف وزارة الصحة المصرية لاستخدامه للحجر الصحى، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأعرب أشرف صبحى للمهندس عمرو جزارين رئيس نادى الجزيرة تقديره لمجلس إدارة النادى ولجميع أعضائه لحرصهم على المشاركة فى تقديم الدعم للمنظومة الصحية المصرية لإعانتها فى جهودها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه يثمن تلك المبادرات المجتمعية التى تقدمها العديد من المؤسسات الرياضية والرياضيين أيضاً لأنهم جزء من النسيج الوطنى للمجتمع المصرى بما يدفعهم الوقوف دائماً للوقوف إلى جانب وطنهم وخاصة فى تلك الأزمة التى يواجهها العالم أجمع.