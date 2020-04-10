شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. ماذا قدم محمود وادى المرشح لتدعيم هجوم الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية ترشيح محمود وادى، مهاجم المصرى، لمسؤولى الزمالك للدخول فى صفقة تبادلية تقتضى بانتقال عمر السعيد مهاجم الفريق الأبيض إلى النادى البورسعيدى مع انتقال المهاجم الفلسطينى إلى صفوف قلعة ميت عقبة، وذلك بعدما كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن محمود وادى تم ترشيحه من قبل وكلاء اللاعبين لإدارة الزمالك لبحث إمكانية ضمه من عدمه، كباقى اللاعبين المرشحين للفريق.

وينتظر الزمالك استطلاع رأى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، لحسم مدى إمكانية الدخول فى مفاوضات رسمية لضم محمود وادى من عدمه، ويستعرض ”الخليج 365” كل ما قدمه محمود وادى قبل ترشيحه للانضمام للقلعة البيضاء خلال الموسم المقبل..

- مسيرة محمود وادى مع المصرى البورسعيدى

تبلغ القيمة التسويقية لمحمود وادى صاحب الـ 25 عاما، حيث إنه من مواليد 19 ديسمبر 1994، 325 ألف جنيه إسترلينى، بحسب موقع ترانسفير ماركت للقيم التسويقية للاعبين، ويُجيد اللعب فى مركز المهاجم الصريح.

وانضم محمود وادى إلى صفوف المصرى البورسعيدى موسم 2018 – 2019، وشارك مع الفريق البورسعيدى فى 61 مباراة حتى الآن، فيما بلغ إجمالى أهدافه مع المصرى 17 هدفًا وصنع 8 أهداف وتلقى 11 إنذارا.

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- مسيرة محمود وادى مع المصرى فى الكونفدرالية

برز محمود وادى مع المصرى هذا الموسم، حيث شارك مع فريقه فى 10 مباريات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية أحرز خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا وتلقى إنذارًا، وإجمالا شارك هذا الموسم مع الفريق البورسعيدى فى 25 مباراة من بينها 13 فى الدورى ومباراتين فى كأس مصر، أحرز خلالها 3 أهداف فيما صنع 5 أهداف فى الدورى، وتلقى 6 إنذارات فى البطولة المحلية.

- مسيرة محمود وادى مع منتخب فلسطين

شارك محمود وادى مع منتخب فلسطين فى 13 مباراة ولم يحرز خلالهم أى أهداف، وصنع هدفين، وتلقى إنذارا، وكان أولى تمثيل له مع منتخب فلسطين أمام منتخب المالديف، وشارك لمدة 50 دقيقة فى المباراة التى جمعت بينهما يوم 14 نوفمبر 2017، وصنع هدف.