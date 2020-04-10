شكرا لقرائتكم خبر عن يوميات لاعب فى الحجر المنزلى.. أحمد عزب: بروح الشغل الصبح وبلعب بلاى ستيشن بالليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان مجلس الوزراء مد حظر التجول أسبوعين جديدين، من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً، وما ترتب عليه من استمرار تعليق النشاط الرياضى وإغلاق الأندية، يجد أى رياضى وقت فراغ كبير خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

ويحرص ”الخليج 365” على التواصل مع نجوم الرياضة لمعرفة كيف يستغلون فترة تعلق النشاط وماذا يفعلون أثناء تواجدهم فى المنزل.

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نجم اليوم هو أحمد عزب لاعب فريق كرة السلة بنادى سموحة والذى قال إنه يستغل فترة التوقف فى التدريبات فقط داخل المنزل، حفاظا على لياقته البدنية.

وأضاف أحمد عزب أنه يذهب إلى عمله الخاص، حيث يعمل مهندس ميكانيكا، وبعد العودة من العمل يقضى وقته فى لعب البلاى ستيشن.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عدداً من القرارات المهمة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا. وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.