شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج يصوم الأيام القمرية ويفطر على تمر ولبن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فيروس كورونا لم يؤثر على التزام المالى أليو ديانج، لاعب خط وسط النادى الأهلى وتأثره بالدين الإسلامى، ونشر لاعب الأهلى صورة عبر ستورى انستجرام أثناء إفطاره بعد صيام اليوم السادس عشر من شهر شعبان، والذى كان عبارة عن عدد من التمرات وكوب من اللبن.

وفى وقت سابق، أكد المالى آليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن الفريق جاهز بقوة للمنافسة على جميع البطولات التى يُشارك فيها؛ سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى، موضحاً أن الأهلى قطع خطوة كبيرة فى مشوار حصد بطولة إفريقيا بالصعود لنصف نهائى دورى الأبطال.

وتحدث ديانج عن تأهل الفريق لنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، قائلاً: «لقد خضنا مباراة صعبة أمام منافس قوي، لكننا كنا عازمين على التأهل واستكمال المشوار نحو حصد اللقب الإفريقى بفضل عزيمة وإصرار لاعبى الأهلي، فقد كانوا حاضرين بقوة وتخطوا فريق صن داونز على أرضه ووسط جماهيره، وعادوا للقاهرة بتأشيرة الصعود لنصف نهائى البطولة التى لن نتنازل عن لقبها».

وأوضح ديانج أن الأهلى يلعب حالياً كل مباراة كأنها نهائى البطولة، ويُركّز فيها ويسير بشكل قوى نحو الفوز بلقب دورى أبطال إفريقيا لإسعاد جماهير الفريق التى تدعمنا فى كل مكان وتؤازرنا بصورة قوية ورائعة.

وكشف ديانج عن علاقته بالسويسرى رينيه فايلر المدير الفني، قائلاً: «هو يتعامل معنا بشكل جيد للغاية ويعرف كيف يجعل كل لاعب يستخرج أفضل ما لديه فى الملعب، فايلر يتحدث مع اللاعبين بشكل مُستمر ويمنحهم الثقة والحماس الذى يؤهلهم لتحقيق أهداف الفريق».

وتابع اللاعب المالي: «لم أتلق تعليمات خاصة من فايلر فى مباراة صن داونز.. لقد كنت جزءاً من الفريق، والمدير الفنى يمنحنا تعليمات عامة ويُحدد لكل لاعب مهامه فى المباريات وأنا أحرص على تنفيذ التعليمات بشكل دقيق حتى أحظى بثقة الجهاز الفني».

وعن تأقلمه السريع مع الأهلى وظهوره بشكل جيد مع الفريق، قال ديانج: «ربما يعود ذلك إلى أننى أتعلّم كثيراً من زملائى القدامى بالفريق.. وأحرص على الاستماع لنصائحهم وأتعلّم من تجاربهم بشكل مُستمر.. كما أستمع لنصائح الجهاز الفنى وأعمل على تنفيذها بشكل جيد وهذا يُفسر سر تأقلمى وانسجامى السريع مع الفريق».

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وقال ديانج إنه خاض تجارب كثيرة مع عدة أندية لكن يبقى اللعب للأهلى تجربة فريدة من نوعها لأنه نادً كبير وصاحب تاريخ طويل وحافل بالإنجازات ويتربّع على قمة الأندية الإفريقية.

وتابع لاعب وسط الفريق قائلا: «اللعب فى الأهلى يحتاج الى تركيز تام من أى لاعب، وأن تقدم كل ما لديك.. لابد أن يجتهد اللاعب وأن يكون فى قمة تركيزه، ولا مجال للخطأ من أى لاعب فالفريق يلعب للفوز دائماً من أجل إسعاد الجماهير الغفيرة التى تُساند الفريق».

وعن بطولة الدورى التى يتربع الأهلى على قمتها حالياً، قال ديانج: «نلعب من أجل الفوز بها أيضاً ولا نُشغل تفكيرنا بفارق النقاط الكبير بيننا وبين أقرب منافسينا على اللقب ..نحن نلعب للفوز فى كل مباراة حتى نحسم البطولة بشكل سريع ونعمل باجتهاد وتركيز؛ من أجل الفوز فى كل مباراة وعدم التفريط فى أى نقطة حتى لا نخسر نقاط نندم عليها بعد ذلك».

وأكد لاعب وسط الفريق أن اللاعبين عازمون على التتويج ببطولة الدوري، وكذلك كأس مصر لأن الأهلى ينافس على كل بطولة يشارك فيها بفضل خبرات لاعبيه وتاريخ النادى ودعم جماهيره اللامحدود.

وحول ما يتردد عن تلقيه عروضاً من أندية خارجية عقب ظهوره بشكل جيد مع الأهلى وإمكانية الرحيل لأوروبا، قال ديانج: «لا أفكر فى هذا الأمور إطلاقاً؛ لأنى أشعر بسعادة كبيرة فى الأهلى ..كل الأمور تدعو للنجاح فى هذا النادى الكبير.. أتمنى تحقيق بطولات قارية ومحلية مع زملائى بالفريق خاصة فى ظل المُعاملة الجيدة للغاية التى أجدها من جانب الجميع فى النادى سواء على صعيد الإدارة أو الجهاز الفنى أو اللاعبين أو الجماهير».

وشدد ديانج على أنه لا يفكر فى خطوة الرحيل لأوروبا حالياً لأنه مشغول بتحقيق نجاحات كثيرة مع الأهلى فى الفترة الحالية، مُقدماً الشكر لجماهير الفريق إلى تحرص على دعمه بشكل جيد منذ قدومه للنادي.