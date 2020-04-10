شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا ربطت التقارير المغربية بين جوكر الوداد والزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربطت عدد من التقارير المغربية اسم محمد الناهيرى، لاعب الوداد المغربى، والزمالك خاصة فى ظل بحث الفارس الأبيض عن دعم الجبهة اليمنى، ويجيد الناهيرى اللعب فى الجبهة اليمنى واليسرى بجانب اللعب فى وسط الملعب ما يجعله بمثابة لاعب جوكر يمكن الاعتماد عليه فى أكثر من مركز.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب لـ"الخليج 365" أن عقد الناهيرى ينتهى مع الوداد المغربى بنهاية الموسم الجارى، لذا تم ترشيحه للزمالك، إلا أنه حتى اللحظة الجارية لم تدخل إدارة القلعة البيضاء فى مفاوضات رسمية معه لضمه فى فترة الانتقالات الصيفة القادمة، إلا أن إمكانية انتقاله بشكل حر فى الصيف المقبل جعله مرشحا للانتقال ما دفع بعض الوسطاء لترشيحه للأبيض.

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وذكر موقع le360 سبور أن إدارة الزمالك قررت فتح باب مفاوضاتها مع محمد الناهيرى على أمل ضمه للفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وأشار الموقع من خلال مصادره إلى أن نجاح صفقتى أوناجم وبن شرقى لاعبى الزمالك الحاليين، وتألقهما خلال الموسم الكروى الجارى بالزمالك، إضافة إلى اقتراب نهاية العقد الذى يربط الناهيرى بالوداد، كلها عوامل حفزت الزمالك للتحرك لحسم صفقة مدافع الفريق المغربى.

وتأتى تلك التقارير إلا أن اللاعب حتى اللحظة الجارية أكد للمقربين منه أنه لم يتلق مفاوضات رسمية من قبل نادى الزمالك، ويبلغ اللاعب من العمر 28 عاما وسبق له اللعب للدفاع الحسنى الجديدى والفتح الرباطى.

وينتظر مسؤولو الزمالك رأى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، بصورة رسمية حول صفقات الموسم الجديد، خاصة بعد تأكيدات مرتضى منصور رئيس النادى فى الساعات الماضية إنه حتى الآن لم يتفاوض رسميا مع أى لاعب انتظارا لرؤية المدرب الفرنسى الذى ترك له أمر حسم صفقات الفريق مع التأكيد أن النادى يمتلك الأموال الكافية لحسم أى صفقة.