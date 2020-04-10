شكرا لقرائتكم خبر عن بواب وفرارجى وجناينى.. حكاية 4 نجوم كروية ترسخ شعار وراء كل "حريف" معاناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الإنجاز يولد من رحم المعاناة".. جملة يرددها الكثيرون فى مختلف المجالات وتتحقق بكل حذافيرها، ولكرة القدم نصيب كبير منها، فمعظم اللاعبين المصريين كان لهم مباراة قوية مع ظروف صعبة مروا بها فى بداية حياته حتى أصبح نجوما.

وكان آخره هؤلاء اللاعبين محمد عبد السلام لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأولمبى، الذى كشف أن والده كان يعمل حارس عقار واستمر فى مهنته حتى انضم اللاعب لصفوف بتروجت، قائلا إن "والدى تعب جدا عليا، وأستلف نص ثمن أول شقة أمتلكها وكان ثمنها 250 ألف جنيه".

وأوضح مدافع الزمالك أن كل الأموال التى يتقاضها بما فيها المكافآت بعطيها لوالده كنوع من رد الجميل، ومازال يحصل على مصروفه من والده.

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وهناك العديد من اللاعبين الذين تعرضوا للمعاناة قبل الشهرة وممارسة كرة القدم وهو ما نستعرضهم فى التقرير التالى..

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