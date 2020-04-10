شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلق على قرار «فيفا» بتغريم الزمالك في قضية شيكابالا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على صدور قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بتغريم النادي نصف مليون يورو لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي، بسبب قائد الفريق محمود عبدالرازق شيكابالا.

وقال «منصور، في مداخلة هاتفية ببرنامج زملكاوي على قناة النادي، إن إدارة القلعة البيضاء لم تتلق حتى الآن أي خطاب من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» بشأن تغريم النادي.

وكانت صحيفة ريكورد البرتغالية ذكرت قبل أيام أن «فيفا» قرر تغريم نادي الزمالك نصف مليون يورو، في الشكوى المقدمة من نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، ضد النادي الأبيض بسبب محمود عبدالرازق شيكابالا.

وانضم شيكابالا إلى صفوف نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2014، قبل أن يعود إلى الزمالك في صيف ٢٠١٥.

وبحسب صحيفة ريكورد، حصل مسؤولو نادي سبورتنج لشبونة على حكم بالغرامة بقيمة نصف مليون يورو، وأشارت إلى أن «فيفا» أدان الزمالك وألزمه بدفع نصف مليون يورو، بسبب عدم التزام القلعة البيضاء ببنود التعاقد في صفقة شيكابالا.

وذكرت الصحيفة أن الزمالك دفع نصف المبلغ فقط لضم شيكابالا من لشبونة، حيث كان من المفترض أن يتم سداد باقي المبلغ في وقت لاحق من جانب الزمالك.

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