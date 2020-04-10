شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: تعاقد الزمالك مع أحمد فتحي وحسام عاشور في يد كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن أمر تعاقد القلعة البيضاء مع ثنائي الأهلي أحمد فتحي وحسام عاشور في يد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، خاصة أن عقودهما ستنتهي في نهاية الموسم.

وأضاف «منصور»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «زملكاوي» على قناة النادي، مساء الخميس، «لا ننتهز فرص ولا نخطف لاعبين مثلما حدث مع كهربا».

وتابع رئيس الزمالك: «أحمد فتحي وحسام عاشور لاعبان كبار، لكن انضمامهم للزمالك يتم بناء على رأي كارتيرون، المدير الفني، وليس رأيي أو رأي أمير مرتضى، المشرف على الكرة».

وعن امتلاك النادي الأموال اللازمة لعقد مثل هذه الصفقات، علق «منصور»: «احنا النادي الوحيد اللي فيه فلوس، لو كارتيرون عاوز لبن العصفور هنجيبه».

وفيما يخص طريقة تعامل الأهلي مع ملف التجديد للثنائي حسام عاشور وأحمد فتحي، علق رئيس الزمالك: «فتحي وحسام خدموا الأهلي، ليه بيتبهدلوا كده، مش هاممني يروحوا فين، لكني يهمني إنه مايتبهدلش هو أو عاشور».