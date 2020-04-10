اتحاد جدة يسمح لمحترفيه بالعودة إلى بلادهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 أبريل 2020

قررت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم السماح للاعبين المحترفين بالفريق بالسفر لبلدانهم في حال رغبوا في ذلك، في الوقت الذي يتفشى به فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما أفادت صحيفة الرياضية السعودية. وأوضحت الصحيفة أن المغربي كريم الأحمدي لاعب الفريق سافر لهولندا، بينما ينتظر الثنائي برونو أوفيني ومارسيلو غروهي إنهاء إجراءات سفرهما خلال اليومين القادمين. وأضافت الصحيفة أن إدارة اتحاد جدة لم تتمكن من توفير حجوزات للاعب الأرجنتيني ليوناردو جيل لعدم تجاوب سفارة بلاده حتى الآن. وتابعت الصحيفة أن بقية المحترفين، البرازيلي رومارينيو والتونسي أنيس البدري والإيفواري ويلفرد بوني يفضلون البقاء في جدة، مشيرة إلى أن الجهاز الفني سوف يتابع تدريبات اللاعبين المغادرين عن بعد. يذكر أن وزارة الرياضة السعودية أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

