- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتحاد جدة يسمح لمحترفيه بالعودة إلى بلادهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 أبريل 2020
قررت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم السماح للاعبين المحترفين بالفريق بالسفر لبلدانهم في حال رغبوا في ذلك، في الوقت الذي يتفشى به فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما أفادت صحيفة الرياضية السعودية. وأوضحت الصحيفة أن المغربي كريم الأحمدي لاعب الفريق سافر لهولندا، بينما ينتظر الثنائي برونو أوفيني ومارسيلو غروهي إنهاء إجراءات سفرهما خلال اليومين القادمين. وأضافت الصحيفة أن إدارة اتحاد جدة لم تتمكن من توفير حجوزات للاعب الأرجنتيني ليوناردو جيل لعدم تجاوب سفارة بلاده حتى الآن. وتابعت الصحيفة أن بقية المحترفين، البرازيلي رومارينيو والتونسي أنيس البدري والإيفواري ويلفرد بوني يفضلون البقاء في جدة، مشيرة إلى أن الجهاز الفني سوف يتابع تدريبات اللاعبين المغادرين عن بعد. يذكر أن وزارة الرياضة السعودية أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد جدة يسمح لمحترفيه بالعودة إلى بلادهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.