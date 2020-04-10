شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أرتيتا يضع سيناريوهات مختلفة لصفقات أرسنال الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 أبريل 2020

اعترف الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، أنه غير متأكد من الوضع المالي لناديه، عندما يتم استئناف النشاط الكروي في إنجلترا عقب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).



قال أرتيتا في تصريحات لشبكة (سكاي سبورتس) الإخبارية اليوم الخميس إنه "يخطط لسيناريوهين أو ثلاثة سيناريوهات مختلفة" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وهو يتطلع لأول موسم له على رأس القيادة الفنية لأرسنال.

وتولى أرتيتا تدريب أرسنال في ديسمبر الماضي، خلفا لمواطنه أوناي إيمري، بعد أن أمضى ثلاثة أعوام كمساعد للإسباني جوسيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس الأربعاء عن تغيير موعد فتح باب الانتقالات الصيفية وسط المعركة المستمرة ضد فيروس كورونا، كما يقترح أيضا تمديد جميع عقود اللاعبين حتى الوقت الذي يمكن فيه استئناف الموسم.

ويفكر أرتيتا بالفعل في الخيارات المختلفة في ظل سعيه لتعزيز صفوفه، لكنه يرى أن ذلك سيعتمد على ما إذا كان النادي سيكون في وضع يسمح له بالإفراج عن أموال كبيرة لضم لاعبين جدد في وقت لاحق من العام أم لا.

أشار أرتيتا "أخطط لسيناريوهين أو ثلاثة سيناريوهات قد نواجهها. واعتمادا على أحد هذه السيناريوهات الثلاثة، سنتمكن من القيام بالمزيد أو أقل أو لا شيء".

وأضاف أرتيتا "يجب أن نتفاعل يوميا . نحن لا نعرف ما هو الوضع المالي، لا نعرف القواعد والتوقيت وموعد فتح الانتقالات. هناك أشياء كثيرة لا يمكننا السيطرة عليها في الوقت الحالي."

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وتحدث أرتيتا عن الأمور التي واجهها منذ أن تولى مسؤولية تدريب أرسنال، حيث قال "مررت بالكثير عندما وصلت إلى هنا.. أصيب ثمانية أو عشرة لاعبين ، وكان هناك الكثير من المشاكل التي كان يتعين علي التعامل معها".

وأوضح المدرب الإسباني "كانت العلاقة بين المشجعين واللاعبين والنادي في حالة صعبة في تلك اللحظة. كان ينبغي علينا تغيير هذا الوضع ، وغرس الإيمان والالتزام في نفوس اللاعبين".

وتابع أرتيتا حديثه قائلا "كنت في غاية السعادة لأن الجميع تحمل المسؤولية. بدأنا في الفوز بثلاث أو أربع مباريات متتالية وكانت هناك عقلية أكثر إيجابية حول المكان".

وفي الوقت الذي بدأ فيه اللاعبون تكييف انفسهم مع فلسفة ارتيتا ،بدأت نتائج أرسنال في التحسن ، حيث حافظ الفريق اللندني على سجله خاليا من الهزائم ببطولة الدوري الإنجليزي منذ مطلع العام الحالي.

وحقق أرسنال خمسة انتصارات خلال المباريات الست الأخيرة في مختلف المسابقات، قبل أن يتم إيقاف النشاط الكروي مؤقتا بسبب تفشي فيروس كورونا، ومازالت الفرصة مواتية للفريق الملقب بـ(المدفعجية) للتواجد ضمن المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

وتقرر إيقاف الدوري الإنجليزي في 13 |مارس الماضي، بعدما خضع أرتيتا لاختبار اثبت إصابته بالفيروس، الذي أودى بحياة الآلاف في مختلف أنحاء العالم، ليدخل بعدها جميع اللاعبين والموظفين في عزلة ذاتية في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.

وعقب تعافيه من الإصابة، يبذل أرتيتا أقصى الجهد للبقاء على اتصال مع لاعبيه والاطمئنان على استعدادهم الذهني للعودة لاستئناف العمل في المستقبل القريب.

وكشف أرتيتا " نحن نعمل معهم ونحاول إبقاء الاتصال بهم. نحن قريبون منهم وحتى الآن ، كانت الاستجابة إيجابية للغاية منهم".

واختتم أرتيتا حديثه قائلا "لا يمكننا الالتقاء ببعضنا البعض بشكل مباشر في الوقت الحالي ، لكننا نجري محادثات فردية وجماعية. من المهم جدا أن نبقى على اتصال حتى يتمكنوا من رؤية وجود علاقة بين ما نقوم به الآن وحتى استئناف التدريب".