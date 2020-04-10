شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يتواصل مع أكرم توفيق لمعرفة حقيقة عروضه الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي عدة إتصالات مع أكرم توفيق لاعب الفريق المُعار لنادي الجونة للإطمئنان عليه وللإستسفار منه عن العروض التى وصلته خلال الفترة الماضية من عدة أندية محلية لشراؤه ويأتي في مقدمتها الجونة الذي يرغب في تحويل عقد الإعارة لشراء نهائي.

ويُقدم أكرم توفيق عروضاً جيدة مع الجونة الأمر الذى زاد من أسهمه في العودة للقلعة الحمراء خلال انتقالات الصيف الجاري لاسيما بعد رحيل أحمد فتحي لاعب الفريق بنهاية الموسم لعدم تجديد عقده.

ويحرص عبد الحفيظ على مُتابعة أحوال لاعبي الاهلي المُعارين خاصة من تتجه النية لأعادتهم للفريق مرة أخرى أو تلك الذين يتلقون عروضاً من أندية أخرى ، وتحدث مدير الكرة بالاهلي مع اكرم توفيق حول إشادة الجهاز الفني بأداؤه مع الجونة وظهور إتجاه قوي في القلعة الحمراء لأستعادته مرة أخرى.

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على صعيد متصل ، يحسم التقرير الذي سيتسلّمه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي حول اللاعبين المُعارين من الاهلي لأندية أخرى مصير الصفقات التي ينوي النادي إبراما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حيث رفض المدير الفني التسرّع في ملف الصفقات الجديدة خاصة وأن هناك أكثر من لاعب مُميز مُعار من الأهلي لأندية محلية ويرغب المدرب السويسري في الوقوف على مستوى وأداء هؤلاء المُعارين من أجل تحديد المراكز التى تحتاج دعماً بشكل عملي.

وطلب فايلر تقريراً شاملاً عن جميع لاعبي الاهلي المُعارين ويأتي في مقدمتهم ، صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزي الحناوي (سموحة) وليد آزارو ( الإتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم علي ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسي التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدي واحمد علاء (طلائع الجيش).

ويرى فايلر أنه من الممكن أن يستفيد الفريق من بعض هؤلاء المُعارين في عدة مراكز بدلاً من ضم صفقات جديدة لذا يأمل المدرب السويسري في أن يجد ضالته في هؤلاء اللاعبين لتدعيم أكثر من مركز بالأهلي ومن أهم المراكز التى تحتاج دعماً ، الجبهة اليُمنى بعد رحيل أحمد فتحي الذى رفض تجديد عقده مع النادي.