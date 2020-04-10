شكرا لقرائتكم عمرو السولية ينشر صورة مع "أميرته" عبر إنستجرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، صورة مع ابنته ليلى، وعلق عليها لاعب الأهلي "أميرتي".

وتألق السولية بشدة مع الأهلى خلال الموسم الحالى، خاصة بعد قدوم المدير الفنى السويسرى رينيه فايلر، كما لعب تعاقد الأهلى مع أليو ديانج دورا فى قدرة عمرو السولية على إظهار قدراته بشكل أفضل، خاصة على الصعيد الهجومى.



عمرو السولية

وبالرغم من دور عمرو السولية الدفاعى إلا أنه يجيد اللعب من وراء المهاجمين، ونجح فى إحراز أهداف مؤثرة لفريقه هذا الموسم كانت سبباً فى فوزه بمباريات مهمة.

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ووضع السويسرى رينيه فايلر برنامجا غذائيا للاعبين بالتنسيق مع الجهاز الطبى ودكتور التغذية تمهيداً لإرساله للاعبين والالتزام به، ما يساعد على الحفاظ على استعدادهم البدنى تمهيداً لاستئناف النشاط الكروى فى أى وقت، والمتوقف حالياً فى العالم كله بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأكد الجهاز الطبى بالأهلى أن حفاظ اللاعبين على أوزانهم المثالية هو التحدى الأكبر الذى يواجه جهاز الكرة، خاصة أن استعادة اللاعبين للياقتهم البدنية لن يستغرق أكثر من 3 أسابيع من تاريخ عودة التدريبات الجماعية ولكن بشرط حفاظ اللاعبين على أوزانهم.