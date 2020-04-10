شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط بالأهلى تدرس العروض المقدمة لوليد أزارو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدرس لجنة التخطيط للكرة بالنادي الاهلي برئاسة محسن صالح العروض التى تلقاها وليد آزارو مهاجم الفريق المُعار لنادي الإتفاق السعودي حتى نهاية الموسم الجاري ، حيث تبحث اللجنة مع الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر مصير هذه العروض خاصة وأن مصير أزارو من العودة لم يُحسم حتى الأن.

ورحل آزارو من الاهلي للإتفاق السعودي في يناير الماضي لمدة ستة أشهر ولم يُحدد رينيه فايلر موقف المهاجم المغربي من العودة للقلعة الحمراء من عدمها حيث مازال المدير الفني يدرس الموقف شأن باقي المُعارين لأندية أخرى.

وتلقى وليد أزارو3 عروض خلال الفترة الماضية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حال عدم عودته للأهلى بعد انتهاء الإعارة ،وعلم "الخليج 365" أن وليد أزارو تلقى عروضاً خلال الفترة الماضية من أندية بالسعودية وخارجها، وأبدت 3 أندية حالياً رغبتها فى ضم المهاجم المغربى، بجانب الاتفاق السعودى الذى يسعى أيضا لشراء اللاعب بشكل نهائى من الأهلي.

وترغب لجنة التخطيط فى الوصول لقرار نهائى مع فايلر بشأن مصير المهاجم المغربى الذى رحل من الأهلى فى يناير الماضى للاتفاق لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، ولم يُعلن الأهلى حتى الآن مصير اللاعب بشأن رسمى فقد يعود للفريق بنهاية الموسم وقد تتجدد الإعارة.

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وظهر المهاجم المغربى بشكل جيد مع الاتفاق وإن كان تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله بسبب "فيروس كورونا" حال دون استمرار تألق أزارو فى الاتفاق.

وكان رينيه فايلر قد أكد أن طريقة اللعب وراء رحيل وليد أزارو عن الأهلى لنادى الاتفاق، موضحاً فى تصريحات على قناة أون تايم سبورت أن طريقة لعب أزارو لم تناسب خطته، وبالتالى خرج من حساباته قائلا، "أزارو يجيد اللعب على الهجمات المرتدة، وهى لا تتناسب معى ورحيله كان القرار الأفضل".

على صعيد متصل، أكد خالد الناصر، مدير المركز الإعلامى بنادى الاتفاق، أن الشائعات حول إصابة وليد أزارو بفيروس كورونا المستجد، تلحق ضررا كبيرا باللاعب، موضحاً أن "بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية والصحف الخارجية، تحدثت عن إصابة أزارو بفيروس كورونا المستجد، بعد عودته من المغرب قبل إيقاف الطيران، الحقيقة أنه فى كامل الصحة والعافية، ويواصل تدريباته المنزلية وفقا للبرنامج الذى وضعه الجهاز الفنى بقيادة الوطنى خالد العطوى".