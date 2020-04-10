شكرا لقرائتكم المصرى يكسر ملل جماهيره بملخص مباراة بيراميدز الشهيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعادت صفحة المصرى البورسعيدى عبر تويتر ذكريات مباراة فريقها مع بيراميدز فى يناير 2019 والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق حيث كتبت الصفحة :"خليك في البيت ، وشاهد معنا ملخصًا للمباراة الدراماتيكية التي جمعت بين المصري وبيراميدز والتي أقيمت في الثامن من يناير عام 2019 وانتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق".

وفى وقت سابق ،أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادي المصري البورسعيدي، أن كريم العراقي ظهير أيمن الفريق لن يرحل في الفترة المقبلة.

وقال السقا في تصريحات إذاعية لأون سبورت : "لا نستيطع التفريط في أي لاعب خلال الوقت الحالي بسبب القيد"، مضيفاً " لا نستيطع إبرام أي صفقة حتى سوق الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب عقوبة فيفا علينا لذا لن نتمكن من التفريط في كريم العراقي أو أي لاعب آخر".

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يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر أمس الأربعاء تأجيل استئناف مسابقة الدوري مرة أخرى بعد قرار رئيس الوزراء بتمديد الحظر نظرًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف السقا :"هناك مشكلة أخرى وهو عدم وجود بديل للعراقي كما نعاني من نقص كبير في الخط الخلفي سواء في الجانب الدفاعي أو مركز الظهير الأيسر".

وأوضح :"العراقي لم يتلق أي عروض رسمية أو شفهية سواء من الأهلي أو الزمالك، لذا لا يوجد لاعب للبيع".

وطالب السقا من رؤساء الأندية قائلاً :"لابد من تشكيل رابطة بين الأندية لاتخاذ قرار موحد سواء بإلغاء الدوري أو استكماله، في الفترة الماضية شكلت جروب عبر واتس آب مع مديرين الكرة بالفرق الأخرى لمناقشة الاحتمالات حول استكمال البطولة من عدمه".