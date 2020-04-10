شكرا لقرائتكم نجم سلة سموحة "مهندس صباحا" ولاعب بلاى ستيشن ليلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد إعلان مجلس الوزراء مد حظر التجول أسبوعين جديدين من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً، وبناء عليه استمرار تعليق النشاط الرياضى واستمرار إغلاق الأندية يجد أى رياضى وقت فراغ كبيرا خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

ويحرص "الخليج 365" على التواصل مع نجوم الرياضة لمعرفة كيف يستغلون فترة تعلق النشاط وماذا يفعلون أثناء تواجدهم فى المنزل

نجم اليوم هو احمد عزب لاعب فريق كرة السلة بنادى سموحة والذى قال أنه يستغل فترة التوقف فى التدريبات فقط داخل المنزل ، حفاظا على لياقته البدنية .

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واضاف احمد عزب انه يذهب الى عمله الخاص يوما ويوما ، حيث يعمل مهندس ميكانيكا ، وبعد العودة من العمل يقضى وقته فى لعب البلاى ستيشن .

يذكر أن محمد اسامة لاعب فريق سلة سموحة يتواجد حاليا فى الولايات المتحدة ، و ينتظر أقرب طائرة للعودة الى مصر .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عدداً من القرارات المهمة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا. وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.