شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستفسر من اتحاد الكرة عن أنباء إلغاء الدورى.. اعرف على رد الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى مسئولو النادى الأهلى اتصالات مع نظرائهم فى اتحاد الكرة للاستفسار عن عدة أمور خاصة بالموسم الحالي، فى مقدمتها ما يتردد بشأن إلغاء الدورى وعدم منح اللقب لأى فريق على خلفية وباء "كورونا" الذى يجتاح العالم كله حالياً.

وأراد مسئولو الأهلى الاطئمان من اتحاد المرة عن حقيقة هذه الأنباء، خاصة أن هناك من بدأ يُروّج لفكرة إلغاء الموسم الحالى، بل وهناك أيضاً من يُهاجم اتحاد الكرة لعدم إعلان قرار إلغاء الموسم حتى الآن.

ويتصدر الأهلى بطولة الدورى برصيد بـ49 نقطة وله مباراة مؤجلة فيما يحتل المقاولون المركز الثانى بـ33 نقطة، ويأتى بيراميدز ثالثاً بـ32 نقطة أما الزمالك فيحتل المركز الرابع بـ31 نقطة وله مباراتين مؤجلتين.

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وعلم ”الخليج 365” أن مسئولا بارزا فى الأهلى تحدث مع أحد أعضاء مجلس اتحاد الكرة عن حقيقة تلك الأنباء، لكن جاء الرد واضحاً من قبل مجلس اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى بأن الاتحاد لم يطرح فكرة إلغاء الموسم حتى الآن، وشدد مسئول الاتحاد لنظيره الأهلاوى على أن مثل هذه القرارات المهمة والمصيرية غالباً ما يتم اتخاذها بالتنسيق مع جهات مهمة فى الدولة.

كما أكد مسئول اتحاد الكرة أن الجبلاية ينتظر أيضاً ما سيحدث فى الدوريات الأوروبية من أجل تطبيقه فى الدورى المصرى، وأوضح مسئولو الجبلاية للأهلى أن الوقت مازال كافياً وأن الجميع يترقب ما ستسفر عنه وباء كورونا الذى تسبب فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله تقريباً.

من ناحية أخرى، يبدأ مسئولو الأهلى خلال الأيام القليلة المقبلة رحلة تجديد عقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بشكل رسمى من خلال التفاوض مع وكيل أعماله شاسا وتتم المفاوضات فى غضون أيام قليلة بواسطة خاصة "الفيديو كونفرانس" فى ضوء تعذر حضور شاسا للقاهرة للتفاوض مع مسئولى الأهلى لحسم ملف تجديد المدرب السويسرى على خلفية حظر الطيران فى جميع دول العالم تقريباً بسبب انتشار وباء "كورونا".

وعلم ”الخليج 365” أن فايلر رحّب بتجديد عقده مع الأهلى لكنه طلب أن يكون التفاوض مع وكيل أعماله مثلما حدث عند التعاقد معه قبل سبعة أشهر تقريباً حينما تفاوض مسئولو الأهلى مع الوكيل قبل أن يتم عقد جلسة مع فايلر والتعاقد معه، وقال مصدر فى الاهلى إن أمير توفيق مدير التعاقدات بالاهلى سيقوم بالتفاوض مع شاسا المتواجد فى ألمانيا حالياً من خلال "الفيديو كونفرانس".