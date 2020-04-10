شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات من عمر فات.. وائل جمعة يستعيد عهد البراءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد وائل جمعة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ذكريات الطفولة والبراءة بصورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام عندما كان في سن صغيرة.



وائل جمعه

كان وائل جمعة مدافع الأهلي السابق قد نشر من قبل صورة خلال تواجده مع فريقه السابق غزل المحلة الذي انتقل منه الي صفوف القلعة الحمراء التي شهدت تألق المدافع الدولي. ونشر وائل جمعة صورة له مع فريق غزل المحلة علي صفحته بموقع انستجرام وكتب عليها، "صورة تعود بي لبداية تجربتي مع غزل المحلة".

وانضم وائل جمعة إلي الأهلي في مطلع الألفية الحالية بتوصية من البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي. وشاهد جوزيه جمعة في مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وغزل المحلةوالتي شهدت تألق جمعة ما دفع جوزيه لطلب التعاقد معه.

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علق وائل جمعة مدافع الاهلى ومنتخب مصر السابق قرار اللاعب أحمد فتحى لاعب الفريق الاحمر بعدم تجديد تعاقدة داخل القلعة الحمراء و الرحيل بنهاية الموسم الحالى .

وجاء وائل جمعة خلال موقع التواصل الاجتماعى انستجرام قائلا " الأهلي عمل اللي عليه عشان يحتفظ بفتحي، بس هو له حسابات تانية، احنا حصلنا زي كده كتير بس حطينا القلب قبل العقل، الأهلي قدم عرض لفتحي ما اتقدمش لحد ولا هيتقدم لحد بعد كده " .