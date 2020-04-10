شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على "ديفندر" الجونة قبل ميركاتو الصيف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، عدة اتصالات مع أكرم توفيق لاعب الفريق المُعار لنادى الجونة للاطمئنان عليه وللاستسفار منه عن العروض التى وصلته خلال الفترة الماضية من عدة أندية محلية لشرائه، وفى مقدمتها الجونة الذى يرغب فى تحويل عقد الإعارة لشراء نهائي.

ويُقدم أكرم توفيق عروضاً جيدة مع الجونة الأمر الذى زاد من أسهمه فى العودة للقلعة الحمراء خلال انتقالات الصيف، لاسيما بعد رحيل أحمد فتحى لاعب الفريق بنهاية الموسم لعدم تجديد عقده.

ويحرص عبد الحفيظ على مُتابعة أحوال لاعبى الأهلى المُعارين، خاصة من تتجه النية لأعادتهم للفريق مرة أخرى أو تلك الذين يتلقون عروضاً من أندية أخرى، وتحدث مدير الكرة بالأهلى مع أكرم توفيق حول إشادة الجهاز الفنى بأدائه مع الجونة وظهور اتجاه قوى فى القلعة الحمراء لاستعادته مرة أخرى.

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على صعيد متصل، يحسم التقرير الذى سيتسلّمه السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، حول اللاعبين المُعارين من الاهلى لأندية أخرى مصير الصفقات التى ينوى النادى إبراما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث رفض المدير الفنى التسرّع فى ملف الصفقات الجديدة خاصة أن هناك أكثر من لاعب مُميز مُعار من الأهلى لأندية محلية ويرغب المدرب السويسرى فى الوقوف على مستوى وأداء هؤلاء المُعارين من أجل تحديد المراكز التى تحتاج دعماً بشكل عملي.

وطلب فايلر تقريراً شاملاً عن جميع لاعبى الاهلى المُعارين، وفى مقدمتهم صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

ويرى فايلر أنه من الممكن أن يستفيد الفريق من بعض هؤلاء المُعارين فى عدة مراكز بدلاً من ضم صفقات جديدة، لذا يأمل المدرب السويسرى أن يجد ضالته فى هؤلاء اللاعبين لتدعيم أكثر من مركز بالأهلى ومن أهم المراكز التى تحتاج دعماً، الجبهة اليُمنى بعد رحيل أحمد فتحى الذى رفض تجديد عقده مع النادي.