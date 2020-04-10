شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. أفشة صاحب الروح الحلوة فى القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتمتع محمد مجدى أفشة لاعب النادى الأهلى بجانب من خفة الظل التى جعلته يستطيع أن يكون صداقات قوية باللاعبين فى جميع الأندية التى لعب لها ويسعى اللاعب خلال هذه الفترة إلى المحافظة على لياقته البدنية من خلال التدريب فى المنزل وفقا للبرنامج الذى وضعه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق خلال تعليق النشاط الحالى بسبب فيروس كورونا .

ووضع السويسرى رينيه فايلر برنامجا غذائيا للاعبى الأهلى، بالتنسيق مع الجهاز الطبى ودكتور التغذية، تمهيداً لإرساله للاعبين والالتزام به، ما يساعد على الحفاظ على استعدادهم البدنى تمهيداً لاستئناف النشاط الكروى فى أى وقت، والمتوقف حالياً فى العالم كله بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأكد الجهاز الطبى بالأهلى أن حفاظ اللاعبين على أوزانهم المثالية هو التحدى الأكبر الذى يواجه جهاز الكرة خاصة وأن استعادة اللاعبين للياقتهم البدنية لن يستغرق أكثر من 3 أسابيع من تاريخ عودة التدريبات الجماعية ولكن بشرط حفاظ اللاعبين على أوزانهم.

انتقل محمد مجدى أفشة إلى الأهلى فى صيف 2019، من نادى بيراميدز، حيث شارك حتى الان فى 22 مباراة بواقع 15 مباراة فى الدورى العام، و 6 فى دورى ابطال افريقيا، ومباراة واحدة فى كأس السوبر ونجح صانع الألعاب فى تسجيل 5 أهداف وصناعة 8 أهداف آخرين، حيث شارك بمعدل 1.673 دقيقة اجمالا.

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فيما لعب أفشة 15 مباراة فى الدورى العام بمعدل 1.146 دقيقة سجل فيها 4 اهداف وصنع 6 أهداف وفى دورى أبطال افريقيا لعب 6 مباريات سجل هدف وصنع هدفين بمعدل 447 دقيقة، كما شارك فى كأس السوبر فى مباراة واحدة بمعدل 80 دقيقة.

ويرصد الخليج 365 لقطات لنجم الأهلى أفشة فى الصور التالية :