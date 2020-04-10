شكرا لقرائتكم خبر عن خناقة بين أحمد ناجى وابنته على "تيك توك" بسبب رقاصة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق وسموحة الحالى، فترة العزل المنزلى فى مداعبة ابنته بفيديو جديد على "تيك توك"، التطبيق الذى شاع استخدامه مؤخراً بين نجوم الرياضة، للتغلب على أوقات الفراغ فى فترة العزل المنزلى فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كورونا العالمى، وداعب ناجى بنته فى الفيديو "انتى رقاصة" فى مشهد خناقة لطيف بينهم .

وفى وقت سابق، كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق وسموحة الحالي كواليس العمل مع البرتغالي مانويل جوزيه في تجربته بإيران عقب رحيله عن الأهلي.