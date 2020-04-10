شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد واتمتع وانت فى البيت.. مباراة دراماتيكة بين المصرى وبيراميدز والنتيجة 3/3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت صفحة المصرى البورسعيدى عبر تويتر ذكريات مباراة فريقها مع بيراميدز فى يناير 2019 والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق، وكتبت الصفحة، "خليك فى البيت، وشاهد معنا ملخصًا للمباراة الدراماتيكية التى جمعت المصري وبيراميدز فى الثامن من يناير 2019 وانتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق".

وقال السقا فى تصريحات إذاعية لأون سبورت، "لا نستطيع التفريط فى أى لاعب خلال الوقت الحالي بسبب القيد"، مضيفاً، "لا نستيطع إبرام أى صفقة حتى سوق الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب عقوبة فيفا علينا لذا لن نتمكن من التفريط في كريم العراقي أو أي لاعب آخر".

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر أمس الأربعاء تأجيل استئناف مسابقة الدوري مرة أخرى بعد قرار رئيس الوزراء بتمديد الحظر نظرًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وأضاف السقا :"هناك مشكلة أخرى وهو عدم وجود بديل للعراقي كما نعاني من نقص كبير في الخط الخلفي سواء في الجانب الدفاعي أو مركز الظهير الأيسر".

وأوضح :"العراقي لم يتلق أي عروض رسمية أو شفهية سواء من الأهلي أو الزمالك، لذا لا يوجد لاعب للبيع".

وطالب السقا من رؤساء الأندية قائلاً :"لابد من تشكيل رابطة بين الأندية لاتخاذ قرار موحد سواء بإلغاء الدوري أو استكماله، في الفترة الماضية شكلت جروب عبر واتس آب مع مديرين الكرة بالفرق الأخرى لمناقشة الاحتمالات حول استكمال البطولة من عدمه".