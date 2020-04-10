شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أحمد عادل عبد المنعم ابن النادى يحتفل بعيد ميلاده بعيدا عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل، اليوم الجمعة، أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة الحالى والأهلى السابق بعيد ميلاده الـ33، حيث إنه من مواليد العاشر من أبريل عام 1987، هو أحد أبناء مدرسة ناشئى الأهلى، والذى صُعد ليلعب للفريق الأول لأول مرة موسم 2005، فى عامه الـ19 كحارس ثالث.

ظهر عادل لأول مرة بالتشكيل الأساسى عام 2009 بعد رحيل عصام الحضرى، ليقرر البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى للأهلى وقتها الدفع به رفقة زميله أمير عبد الحميد بالتبادل قبل عودة شريف إكرامى للقلعة الحمراء من رحلته الاحترافية.

وتألق عبد المنعم بشكل ملحوظ فى موسم 2010 / 2011، حين وجد نفسه الحارس الوحيد بالفريق بعد إصابة الحارسين الأساسيين شريف إكرامى ومحمود أبو السعود فى وقت واحد ليؤكد أنه من الحراس أصحاب القدرات العالية.

ودخل عبد المنعم قلوب جماهير الأهلى فى موسم 2009 /2010 فى مباراة الإنتاج الحربى عندما رفض الخروج من المباراة، رغم تعرضه لكسر مضاعف فى الأنف وأوقف الحكم المباراة لتعرض الحارس لنزيف وطلب منه الخروج، إلا أنه أصر على استكمال المباراة.

وفى مباراة سيوى سبورت فى نهائى الكونفدرالية 2014 ظهر أحمد عادل عبد المنعم عقب نزوله بديلا لإكرامى المصاب، وكشفت الفحوصات الطبية التى أجراها الحارس عقب المباراة أنه كان يلعب وهو مصابا بتمزق فى العضلة الأمامية مما أدى إلى تفاقم الإصابة ونال وقتها إشادة الجميع خاصة جماهير النادى التى وصفته بـ البطل.

وبرهن أحمد عادل عبد المنعم الذى طال صبره على دكة البدلاء طوال الفترة الماضية، على أنه رجل المواقف الحاسمة ومنقذ فريقه خاصة فى بطولة كأس الاتحاد الأفريقى الكونفدرالية الافريقية.

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وحصل عبد المنعم على فرصته فى اللعب بعد فترة غياب طويلة عندما حل بديلا لشريف إكرامى فى مباراة الأهلى أمام الإفريقى التونسى فى إياب دور الـ16 المكرر للكونفدرالية، التى فاز بها الأهلى 5 – 4 بضربات الترجيح، لتعيد إلى أذهان الجماهير مباراة نهائى الكونفدرالية.

لقبه جمهور المارد الأحمر بـ "الخلوق" و"الوفى" و"ابن النادى"، وكلها ألقاب يستحقها، فهو من اللاعبين الذين يندر افتعالهم المشاكل، أو أن تسمع لهم صوتًا بالرغم من ابتعاده عن المشاركة لفترات طويلة، إلا أنه أثبت حضوراً في كل المواقف الكبرى.

لعب أحمد عادل مع الأهلى 200 مباراة رسمية بجميع البطولات، وتوج بـ 14 لقبًا محليًا وقاريًا على النحو التالي: 5 بطولات دوري ممتاز، وثلاث بطولات دوري أبطال أفريقيا، ومثيلاتهم لكأس السوبر المصري، وبطولتين لكأس السوبر الأفريقي، وأخيرًا بطولة الكونفدرالية.

رحل أحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلى في يناير 2018 إلى مصر المقاصة لمدة موسمين، بعدما ضم الأهلى على لطفى من إنبى وتم قيده بقائمة الفريق فى دورى أبطال أفريقيا.

ولعب أحمد عادل عبد المنعم بقميص النادى الفيومى حتى الآن 44 مباراة في كل المسابقات، استقبلت شباكه 38 هدفا، ونجح في الخروج بشباك نظيفة في 19 مباراة.