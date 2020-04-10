مرتضى: سنتعاقد مع فتحي وعاشور بشرط.. والزمالك لديه الأموال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، موقفه من التعاقد مع أحمد فتحي وحسام عاشور ثنائي الأهلي، مؤكدا أن القرار سيعود إلى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، وأن لديه الأموال لفعل ذلك.

وينتهي تعاقد فتحي وعاشور مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري (2019-2020)، ولم يجدد النادي تعاقدهما بعدما أعلنت لجنة التخطيط بالنادي عدم الحاجة الفنية للأول، والتوفيق للأخير إثر فشل مفاوضات التجديد معه.

وقال مرتضى عبر قناة "الزمالك": "أطلب من الإعلام تحويل التركيز إلى الأهلي، خاصةً أن أحمد فتحي تعرض لموقف غير إنساني بالمرة في النادي، هو لاعب كبير وخدم الأهلي لسنوات عديدة بجانب منتخب بلده".

وأضاف: "لا يجوز لنادي المبادئ أن يضغط على ناد آخر من أجل التراجع عن التعاقد مع لاعب، سُبق له توجيه الشكر إليه".

Advertisements

وتابع: "لا يهمني مستقبل أحمد فتحي، لكنه (يتبهدل) لمجرد إخبار الأهلي بمنحه حريته، وهو ما حدث أيضا مع حسام عاشور الذي كان يتمنى البقاء لعام واحد، لكن النادي قام بطرده".

وردا على إمكانية تعاقد الزمالك مع حسام عاشور وأحمد فتحي قائلا: "نحن ناد لا ينتهز الفرصة ونخطف لاعبا متعاقد مع ناديه مثل محمود كهربا".

وأكمل: "أحمد فتحي لاعب كبير وحسام عاشور كذلك، لكن القرار ليس لي أو للمشرف العام على فريق الكرة بالنادي، الرأي يعود إلى المدير الفني، لو طلب (لبن العصفور) سأنفذ ذلك".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "نحن النادي الوحيد الذي يمتلك الأموال لفعل ذلك، وغير صحيح ما يتردد أن النادي ليس لديه أموال، المحل الذي كان يتم تأجيره بألف جنيه فقط، نقوم بتأجيره الآن بـ65 ألف شهريا".