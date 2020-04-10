الأهلي يدرس التعاقد مع نجم المقاولون تحسباً لرحيل رمضان صبحي

عرض مسئولو لجنة التخطيط بالنادي الاهلي على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي، إمكانية التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم فريق المقاولون العرب والمنتخب الأولمبى فى الموسم المقبل بعد أن أعلن رمضان صبحى نجم الأهلى

رغبته فى العودة لأوروبا فى الموسم المقبل.

وأبدى مسئولو لجنة التخطيط رغبتهم فى ضم طاهر خاصة أن اللاعب يملك مقومات فنية وبدنية كبيرة وسيكون خير بديل لرمضان، إلا أن فايلر

سيكون صاحب كلمة الحسم وقرار التعاقد مع طاهر خاصة أن المدرب السويسرى له طلبات خاصة فى ملف التعاقد مع لاعب جديد فى مركز الجناح الهجومى.

وطلب فايلر التعاقد مع جناح يجيد اللعب بقدميه ويحرز الأهداف ويملك السرعات والقوة البدنية ليعتمد عليه بصفة أساسية فى مركز الجناح بعد رحيل رمضان صبحي.