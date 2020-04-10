فايلر يرفض التعاقد مع حارس مرمى جديد بعد رحيل إكرامي

جدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، رفضه لفكرة التعاقد مع حارس مرمى جديد بعد قرار شريف إكرامى، حارس المرمى، بالرحيل بنهاية الموسم الحالي.

طرحت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى بعض الأسماء

للانضمام للفريق الأحمر فى الموسم المقبل ومنافسة الحارس الأساسى محمد الشناوى، وعلى رأسهم محمد بسام حارس مرمى الطلائع، ومحمود جاد حارس مرمى إنبى، إلا أن فايلر أكد عدم الحاجة لحارس جديد.

وأشار فايلر إلى أن الأهلى غالباً يعتمد على حارسين فقط، وفكرة التعاقد مع حارس ثالث لرحيل إكرامى، ستكون صعبة فى ظل منح الفرصة للحارس الصاعد مصطفى شوبير فى بعض فترات الموسم المقبل.