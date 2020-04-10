الخطيب يحسم ملف استمرار أحمد فتحي في الأهلي

أحال مسئولو النادى الأهلى ملف عودة أحمد فتحى، ظهير أيمن الفريق، لرئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب، بعد أنباء انسحاب نادى بيراميدز من التفاوض مع اللاعب، وإيقاف عرضه المالى الذى وصل إلى 51 مليون جنيه فى 3 مواسم مقبلة.

ورغم أن الأهلى لم يتأكد بشكل تام من هذه الأنباء، ولم يحدث أى اتصال بين فتحى وأى مسئول

بالقلعة الحمراء، إلا أن إدارة الأهلى قررت بشكل مبكر إحالة ملف فتحى للخطيب لحسم أى قرار بخصوص عودة اللاعب من عدمه وإمكان تجديد مفاوضات بقائه مع الفريق.

توقف عرض الأهلى لضم فتحى عند 22 مليون جنيه فى موسمين، وهو ما رفضه اللاعب وأعلن عبر بيان

رسمى رفع الحرج عن إدارة النادى، وعدم تجديد عقده والاكتفاء بالمدة التى قضاها مع الفريق الأحمر.

ورغم أن بعض الأصوات داخل النادى الأهلى أكدت إمكان تجديد المفاوضات مع فتحى، خصوصًا أن مجلس الإدارة الأسبق بقيادة حسن حمدى أعاد عماد متعب مهاجم الفريق عام 2010 بعد رفضه التجديد وتوقيعه لنادى ستاندرليج البلجيكى، ثم تعثرت الصفقة، إلا أن هناك اتجاهًا قويًا لرفض العفو عن الجوكر بسبب أزمة تجديده وثورة غضب الجماهير تجاه اللاعب.