بايرن ميونيخ يفتح الباب أمام نجمه توليسو للرحيل

بات لاعب الوسط الفرنسى كورينتين توليسو، على مشارف الرحيل عن بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي، فى ظل تهميش دوره مع الفريق.

ولم يعد الدولى الفرنسى لاعبًا أساسيًا فى تشكيلة البايرن، منذ تولى هانز فليك تدريب الفريق، إذ يعتمد الأخير على الثلاثى جوشوا كيميتش، ليون جوريتسكا وتياجو ألكانتارا فى وسط الملعب.

وبحسب صحيفة «سبورت بيلد»، فإن مسئولى النادى البافارى غير راضين عن تطور صاحب الـ25 عامًا، مما يجعلهم مستعدين للسماح له بالرحيل، حال وصول عروض مناسبة له.

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وأشارت الصحيفة إلى وجود اهتمام بالفعل من جانب عدة أندية أوروبية بضم توليسو، على رأسها يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، نابولي،

مانشستر يونايتد، أرسنال وإنتر ميلان.

وكان توليسو قد انضم إلى صفوف بايرن عام 2017، قادمًا من ليون الفرنسى مقابل 41.5 مليون يورو، ليظهر فى 68 مباراة فقط، سجل خلالها 14 هدفًا، لا سيما بعد تعرضه لإصابة فى الرباط الصليبى للركبة عام 2018.

ويرتبط توليسو، الذى شارك أساسيًا فى 7 مباريات بالبوندسليجا هذا الموسم بعقد مع بايرن ميونخ مستمر حتى صيف عام 2022.