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المؤسسات الرياضية تدعم جهود الدولة فى مواجهة كورونا

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تبرع نقابة المهن برئاسة فتحى ندا بمبلغ مليون جنيه لحساب صندوق تحيا مصر فى ضوء موافقة مجلس إدارة النقابة تفعيلاً لدورها المجتمعى ومساندة ودعم الحكومة المصرية فى إجراءاتها المتخذة لمواجهة تداعيات فيروس المستجد.

كما قام نادى جزيرة الورد بالمنصورة بالتبرع بمبلغ مليونى جنيه لصالح مستشفى المنصورة لمواجهة تداعيات وانتشار .

وأشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بمبادرة نقابة المهن الرياضية

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ووجه الشكر لمجلس إدارة نادى جزيرة الورد وجميع أعضائه، مشيراً إلى حرص الجميع على التكاتف والتلاحم مع جهود الدولة المصرية خلال هذه الفترة لمواجهة تلك الأزمة العالمية وتداعياتها على كافة الأصعدة.

من جهة أخرى أعلن المهندس عمرو جزارين رئيس مجلس إدارة نادى الجزيرة عن إتاحة مبنى بالكامل داخل الفرع الجديد لنادى الجزيرة بمدينة 6 أكتوبر وذلك

تحت تصرف وزارة الصحة المصرية لاستخدامه للحجر الصحى.

وأكد اشرف صبحى أنه يثمن تلك المبادرات المجتمعية التى يقدمها العديد من المؤسسات الرياضية والرياضيين، لأنهم جزء من النسيج الوطنى للمجتمع المصرى.

من جانبه قال عمرو جزارين إن نادى الجزيرة كمؤسسة رياضية مصرية لا تنفصل عن المجتمع المصرى، وتسعى دائماً لأن تكون جزءاً من الحلول المتاحة لدى الدولة لمواجهة أية أزمات أو مشكلات، مؤكداً أن المبنى الذى تم تخصيصه هو مبنى جديد بالكامل تم إنشاؤه مؤخراً ضمن مرافق ومنشآت الفرع الجديد والذى قام بافتتاحه المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

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