شكرا لقرائتكم تركى آل الشيخ بعد أنباء استمرار فتحي فى الأهلي : المفروض بـ"ثلث السعر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفية فى السعودية، رسالة غامضة عبر حسابه على فيس بوك، قال فيها: "رجع يخبط الباب ..المفروض بـ"ثلث السعر".. الآن يبدأ التفاوض".

جاءت رسالة ترك آل الشيخ بعد ساعات من أنباء ترحيب أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي بعودة المفاوضات مع ناديه مرة أخري للتجديد.

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وكان المستشار تركى آل الشيخ سبق ونشر رسالة غامضة عبر حسابه على فيس بوك قال فيها: "هل مضى مع حد؟! ولا اكتشف إن لعبة حافة الهاوية خطرة أوووى؟! بكرى نشوف".

وفى وقت سابق نشر المستشار تركى آل الشيخ صورة متداولة لـ"أحمد فتحى" لاعب فريق الأهلى، معلقا: "الصورة قديمة من ثلاث سنوات ولم يعد لى أى صلة بنادى بيراميدز منذ أن قمت ببيعه".

وأبلغ أحمد فتحى نجم دفاع الأهلى إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحى لبيراميدز فى وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل، ومن جانبه وجه النادى الأهلى رسالة مقتضبة لأحمد فتحى بعد إعلانه الرحيل رسمياً عن النادى بنهاية الموسم الجارى، جاء نصها كالتالى، "وأعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجارى".