شكرا لقرائتكم خبر عن «الرنين» يحسم موعد عودة محمود عبدالعزيز للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يجرى محمود عبدالعزيز، لاعب خط وسط الفريق الكروى الأول لنادى الزمالك، أشعة رنين مغناطيسى، خلال الفترة المقبلة، لتحديد موعد عودته للمستطيل الأخضر. كان عبدالعزيز، قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبى للركبة، خلال مشاركته أمام فريق مصر المقاصة، ضمن مباريات الجولة الثانية للدورى، والتى أجرى على إثرها جراحة الرباط الصليبى في ألمانيا.

وحدد الطبيب الألمانى، المتابع لحالة عبدالعزيز، برنامجا تأهيليا خاصا، يشتمل على أداء بعض التدريبات المائية، لتقوية عضلات الركبة، لتفادى التعرض للإصابة بالخشونة، من جراء زيادة الأحمال، في التدرج من مرحلة لأخرى، خلال عملية التأهيل.

ويعول الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة باتريس كارتيرون، على أن تأتى نتيجة الأشعة مطمئنة، وأن تكون مدة غياب اللاعب، عن الملاعب قصيرة، خصوصاً أن اللاعب، من أصحاب القدرات الفنية والبدنية العالية، فضلاً عن دوره المؤثر في خط وسط الفريق.

من جانبه قال الدكتور، محمد أسامة، طبيب الفريق، إن عبدالعزيز، ملتزم بأداء البرنامج التأهيلى، الموضوع له، وإنه يسير بتقدم ملحوظ وبخطى ثابتة، في طريق عودته للملاعب.

من ناحية أخرى، يواصل الثنائى كارتيرون، المدير الفنى للفريق، وأمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، مناقشتهم حول مصير اللاعبين المعارين، والذين تنتهى إعارتهم بنهاية الموسم الحالى، من أجل حسم مصيرهم، سواء بتمديد الإعارة أو إعادتهم للزمالك للاستفادة من جهودهم، وعلمت «المصرى اليوم» أن الثنائى معروف يوسف لاعب الوسط المعار للمقاولون، وأحمد أبوالفتوح، الظهير الأيسر لسموحة، دخلا بؤرة اهتمام باتريس كارتيرون، ويدرس جميع مبارياتهم الأخيرة مع فريقهما بالدورى، من أجل اتخاذ القرار النهائى بشأنهما خصوصاً وانه قد ابدى اعجابه بمستواهما والقدرات الفنية والبدنية، التي يتمتعان بها، فضلا عن كونهما ثنائيا دوليا، ولديهما من الخبرات، ما يؤهلهما للدخول ضمن حساباته الفنية.

من جانبه أبدى مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، اندهاشه من عدم إعلان مسؤولى اتحاد الكرة، موقف مسابقة الدورى، وإعلانهم استمرار تمديد تعليق النشاط، وشدد منصور، على أنه متمسك بالحصول في غضون أيام قليلة على مكاتبات رسمية من اتحاد الكرة، تفيد بمصير الدورى، وإلا اعتبر بالنسبة له الدورى لاغياً، وكأن لم يكن هذا الموسم.

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