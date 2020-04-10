- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تصريح صادم من نجم واتفورد على مصير الدورى الإنجليزى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 أبريل 2020
بفضل جوزيه هوليباس، مُدافع فريق واتفورد الإنجليزي، ضرورة إلغاء نسخة الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، وتتويج ليفربول باللقب.
وتم إيقاف مُسابقة الدوري في إنجلترا حالياً، فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد فى البلاد، وترغب رابطة الدوري على استكمال البطولة بكل السُبل المُمكنة وذلك تجنباً للخسائر الاقتصادية الهائلة.
وصرح هوليباس لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قائلا: من وجهة نظري، لابد من إلغاء الموسم. وأضاف مُدافع واتفورد: ويتم تتويج ليفربول باللقب المحلي، فهم يستحقون ذلك، خاصة بعدما قدموا موسماً رائعاً، هم الفريق رقم 1 حاليا، وليس من المنطق التفكير في إعادة جدولة المباريات.
والجدير بالذكر أن ليفربول يبتعد بصدارة جدول الترتيب عن أقرب ملاحقيه بفارق 25 نقطة، حيث جمع 82 نقطة بعد مرور 29 جولة من عمر المسابقة، فيما يحتل واتفورد المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر تصريح صادم من نجم واتفورد على مصير الدورى الإنجليزى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.