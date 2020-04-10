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تصريح صادم من نجم واتفورد على مصير الدورى الإنجليزى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 أبريل 2020

بفضل جوزيه هوليباس، مُدافع فريق واتفورد الإنجليزي، ضرورة إلغاء نسخة الموسم الحالي من ، وتتويج باللقب.

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وتم إيقاف مُسابقة الدوري في إنجلترا حالياً، فى ظل تفشي فى البلاد، وترغب رابطة الدوري على استكمال البطولة بكل السُبل المُمكنة وذلك تجنباً للخسائر الاقتصادية الهائلة.

وصرح هوليباس لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قائلا: من وجهة نظري، لابد من إلغاء الموسم.   وأضاف مُدافع واتفورد: ويتم تتويج ليفربول باللقب المحلي، فهم يستحقون ذلك، خاصة بعدما قدموا موسماً رائعاً، هم الفريق رقم 1 حاليا، وليس من المنطق التفكير في إعادة جدولة المباريات.

والجدير بالذكر أن ليفربول يبتعد بصدارة جدول الترتيب عن أقرب ملاحقيه بفارق 25 نقطة، حيث جمع 82 نقطة بعد مرور 29 جولة من عمر المسابقة، فيما يحتل واتفورد المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.

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