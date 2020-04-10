هل يقصد أحمد فتحي؟.. رسالة غامضة جديدة من تركي آل الشيخ

أثار رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، تركي آل الشيخ، الجدل بمنشور جديد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وألمح آل الشيخ في منشوره عن شخص عاد للتفاوض من جديد بعد رفضه في وقت سابق، ليثير مالك نادي بيراميدز السابق التكهنات بشأن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أحمد فتحي.

وقال آل الشيخ في منشوره: "رجع يخبط الباب ؟ المفروض بـ ثُلث السعر الآن يبدأ التفاوض".

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وقبل أيام، أثار آل الشيخ الجدل بمنشور كان قد كتبه عبر صفحته على فيس بوك، حيث قال: "هل مضى مع حد ؟! ولا اكتشف ان لعبة حافة الهاوية خطره اوووي ؟! بكره نشوف".

وبعد ساعات من رحيل أحمد فتحي عن الأهلي بنهاية الموسم، كتب آل الشيخ منشوراً على فيس بوك قال فيه: "انتو عارفين سبب ابتعادي الفتره اللي فاتت ... لكن تلقيت اتصال اليوم من رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي اخي الكابتن محمود الخطيب ووضح لي وجهة نظره وتقبلتها ... وعشان جمهور الاهلي مايباتش زعلان ... اللي يمشي يمشي نجيب قدّو مية مرة".