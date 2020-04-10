استقالة جماعية في برشلونة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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يعتزم ستة من أعضاء نادي برشلونة الاستقالة بسبب المشاكل الإدارية خلال الفترة الماضية.

وكانت التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن غوسيب ماريا بارتوميو، أبلغ أعضاء مجلس إدارة برشلونة، بأنه لا يثق فيهم، بسبب التسريبات التي تخرج لوسائل الإعلام ومواقع التواصل.

ونقلت محطة "كادينا سير" الإسبانية، أن أعضاء مجلس إدارة برشلونة الذين وضعوا أوراق استقالتهم هم: إميلي روسو، إنريكي تومباس، سيلفيو إلياس، جوزيب بونت، ماريا تيكيسيدور وجوردي كالسامجليا، ويشغلون المناصب التالية بالتسلسل: نائب الرئيس، اليد اليمنى لبارتيميو، نائب الرئيس الاقتصادي وأمين الصندوق، مدير اللجنة الاقتصادية، مدير التجارة، مدير مجلس السكرتارية ومدير الانضباط.

وفي خطاب الاستقالة، أوضح المستقيلون الأسباب التي دفعتهم إلى اتخاذ هذا القرار: "نود أن نعلن هنا بأن الأسماء في آخر الورقة قد قدمت استقالتها رسمياً لباريتيمو بقرار لا رجعة فيه".

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وتابع الخطاب: "نشعر بخيبة أمل بعد موضوع التواصل الاجتماعي ونطالب بعرض النتائج للعلن... نشكر جميع أعضاء برشلونة الذين تعبوا خلال المرحلة، عناق كبير".

ووفقاً للقوانين، فإن مجلس إدارة برشلونة يجب أن يتكون من 14 عضواً على الأقل، ومع استقالة ستة إداريين اليوم، أصبح المجلس الحالي يتكون من 13 عضواً، بالإضافة إلى الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو.

وعلى الرغم من استقالة ستة أعضاء من مجلس إدارة النادي الكتالوني، وبقاء 13 عضواً فقط، إلا أن القوانين تسمح للمجلس بالانعقاد والاستمرار، إلى حين تعيين عضو آخر لتحقيق الشرط المطلوب (14 عضواً).

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