مواصلة طارق حامد تدريباته في المنزل

قام لاعب وسط فريق الكرة الأول في نادي الزمالك اللاعب طارق حامد بممارسة تدريباته بصورة يومية في حديقة المنزل، فهو يخوض هذه التدريبات من أجل أن يقوم بالحفاظ على سلامته والحفاظ على لياقته البدنية وذلك في الفترة التي يتوقف فيها جميع الأنشطة الرياضية وهذا تشجيع للجميع بأن يبقوا في منازلهم والحفاظ على صحتهم من الإصابة بهذا الفيروس.

ومن الجدير بالذكر أن المدير الفني لنادي الزمالك كارتيرون طالب من الجهاز المعاون له بان يقدموا إليه تقرير شامل عن حالات اللاعبين الصحية طوال الفترة الذين يبقون فيها في المنزل وذلك يعتبر إجراء وقائي للحفاظ على صحة اللاعبين من الإصابة بفيروس الكورونا والتأكد على ممارستهم التدريبات في المنزل.