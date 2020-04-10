شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف مستحقات 3 أشهر جديدة للحكام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة بصرف رواتب الحكام والمستحقات المالية المتأخرة عن شهور ديسمبر ويناير وفبراير الماضية خلال الأسبوع المقبل بناء على خطة الجدولة المعدة مسبقا من لجنة الحكام لصرف رواتب الحكام خلال الظروف الراهنة بتجميد النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا.

وأكد وجيه أحمد، القائم بأعمال رئيس اللجنة مع عزب حجاج أن جميع الحكام قاموا بصرف 3 ملايين و600 ألف جنيه الأسبوع الماضى إجمالى مستحقاتهم المتأخرة عن شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2019، مشيرا إلى أن الحكام حصلوا على جميع مستحقاتهم وفقا للائحة المالية الجديدة.

وتابع رئيس لجنة الحكام أن هناك تنسيقا تاما بين إدارة الجبلاية واللجنة والحكام وأن الأمور تسير وفقا لبرنامج زمنى معد بمنتهى الدقة يضمن للجميع حقوقه وواجباته في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تضافر وتكاتف جهود الجميع في ظل انتشار فيروس كورونا وآثاره السلبية على المنظومة الرياضية المجمدة بالفعل في العالم كله.

من جهة ثانية، كشف وجيه أحمد عن قيام اللجنة بتجهيز محاضرة فيديو للاعبين والمدربين والأجهزة الفنية والإدارية حول تقنية «var» مدتها 45 دقيقة سيتم بثها أون لاين عبر شبكة الإنترنت على الموقع الرسمى للجبلاية وصفحة الاتحاد واللجنة على مواقع التواصل الاجتماعى واليوتيوب حيت يتسنى للجميع متابعتها والاستفادة منها خصوصا اللاعبين مؤكدا أن هذه المحاضرة تهم في المقام الأول اللاعبين في جميع الفرق لكيفية التعامل مع قرار الحكام حول استخدام تقنية الفيديو وقال: اللاعبون سيستفيدون جدا من هذه المحاضرة قبل اعتراضهم على الحكم خصوصا أن تقنية الفيديو قد تعيد للاعب حقه بمنتهى السهولة فور لجوء الحكم لتقنية الفار بمنتهى الهدوء دون اعتراضات أو احتكاكات من اللاعبين على الحكم قد تكلفهم عقوبة إدارية، وفى النهاية يصدر فار قرارا لصالح اللاعب.