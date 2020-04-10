شكرا لقرائتكم تقرير المُعارين يُحدد ملامح صفقات الاهلي في إنتقالات الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحسم التقرير الذي سيتسلّمه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي حول اللاعبين المُعارين من الاهلي لأندية أخرى مصير الصفقات التي ينوي النادي إبراما خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة حيث رفض المدير الفني التسرّع في ملف الصفقات الجديدة خاصة وأن هناك أكثر من لاعب مُميز مُعار من الأهلي لأندية محلية ويرغب المدرب السويسري في الوقوف على مستوى وأداء هؤلاء المُعارين من أجل تحديد المراكز التى تحتاج دعماً بشكل عملي.

وطلب فايلر تقريراً شاملاً عن جميع لاعبي الاهلي المُعارين ويأتي في مقدمتهم ، صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزي الحناوي (سموحة) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم علي ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسي التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدي واحمد علاء (طلائع الجيش).

ويرى فايلر أنه من الممكن أن يستفيد الفريق من بعض هؤلاء المُعارين في عدة مراكز بدلاً من ضم صفقات جديدة لذا يأمل المدرب السويسري في أن يجد ضالته في هؤلاء اللاعبين لتدعيم أكثر من مركز بالأهلي ومن أهم المراكز التى تحتاج دعماً ، الجبهة اليُمنى بعد رحيل أحمد فتحي الذى رفض تجديد عقده مع النادي.

فيما يتضمن عقد فايلر الحالي مع الأهلي استمرار المدرب وجهازه المعاون فى الموسم الثانى حال الفوز ببطولتي الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وإذا حصد الفريق هاتين البطولتين وأراد أحد الأطراف فسخ العقد عليه دفع راتب ستة أشهر كشرط جزائى، كما يتضمن العقد أن الطرفين عليهما التفاوض مُجدداً حول استمرار العقد فى الموسم الثانى حال الفوز ببطولة واحدة من بطولتى الدورى أو أفريقيا، ويرغب الأهلى فى تجديد عقد فايلر في الموسم المقبل دون الانتظار لحسم مصير بطولتي الدوري وأفريقيا بجانب توقيع عقد للموسم بعد المقبل ليستمر المدرب مع الفريق موسمين مقبلين بعيداً عن الموسم الجاري التى مازالت الرؤية فيه غير مُكتملة .