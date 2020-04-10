قال البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر يحتاج إلى مزيد من العمل مع الفريق ليصبح خليفة له .
وتابع "جوزيه" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب on" والمذاع عبر فضائية "on time sport": ليس سهلا، ونتذكر هيديكوتي مدرب الأهلي في السبعينات، وعندما توليت تدريب الأهلي، الجميع هنا طلب مني أن أكون خليفة لهيديكوتي ولكنني حققت إنجازا كبيرا داخل النادي الاهلي
وأوضح "جوزيه" : رحيل أحمد فتحي عن الأهلي، قرار سيء للغاية،وأحزنني جدا ,معقبا : أعلم أن بيراميدز فاوضه بمبلغ جيد وهذا قراره، ولكني كنت أتمنى استمراره مع الأهلي لأنه لاعب مهم
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كانت هذه تفاصيل خبر مانويل جوزيه : فتحي أخطأ بقرار الرحيل..وتدريب الأهلي أهم إنجازاتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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