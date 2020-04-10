شاهد.. الحضرى يرقص على "جيت على البايظ" بعد تصريحات مانويل جوزيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الأسطورة عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، مقطع فيديو عبر حساباته الشخصية على مواقع السوشيال ميديا، خلال رقصه على أغنية شعبية "جيت على البايظ" وجاء ذلك تزامنًا مع التصريحات التى أدلى بيها الساحر البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للمارد الأحمر.
وقال جوزيه في تصريحات لقناة أون سبورت :"الحضري زي الريح بيقول كلام النهاردة وبكره بيغيره.. الحضري من أعظم الحراس اللى شفتهم في حياتي ولو كان بيفكر بنفس موهبته كان فرق معاه كتير".
ولم يشير السد العالى إلى أى رسالة يرغب فى توجيهها من هذا الفيديو، إلا أن نشره عبر صفحاته الرسمية على مواقع السوشيال ميديا جاء عقب التصريحات التى أدلى بيها مانويل جوزيه.
وكان عصام الحضرى اعتذارا لجماهير نادى الزمالك، على خلفية الأزمة الأخيرة التي نشبت بينه وبين جماهير القلعة البيضاء.
ونشر الحضرى مقطع فيديو يظهر فيه مع اللاعب طارق حامد لاعب الزمالك، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليقدم اعتذارا لنادى الزمالك، على خلفية التصريحات التى أدلى بها مؤخراً والتى أغضبت جماهير القلعة البيضاء.
وقال الحضرى فى مقطع الفيديو: "يمكن فى ناس حورت كلام بينى وبين جماهير نادى الزمالك، وطارق حامد هو الذى بادر بعمل مبادرة صلح بينى وبين جماهير النادى الأبيض".
وأضاف الحضرى "أى شخص قام بتحوير حديثى التليفزيونى بالفترة الأخيرة هو مجرد تحوير خاطئ لحديثى ولا أساس له من الصحة، وجماهير الزمالك على راسى من فوق"، متابعا "هى مبادرة ممتاز للغاية، وهدفها إيصال رسالة للجماهير مفادها أن العلاقة بين جميع اللاعبين والمدربين، وإدرات الأندية هى علاقة قوية ومميزة، بل وستظل باقية مدى الحياة".
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