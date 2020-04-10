شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الحضرى يرقص على "جيت على البايظ" بعد تصريحات مانويل جوزيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الأسطورة عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، مقطع فيديو عبر حساباته الشخصية على مواقع السوشيال ميديا، خلال رقصه على أغنية شعبية "جيت على البايظ" وجاء ذلك تزامنًا مع التصريحات التى أدلى بيها الساحر البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للمارد الأحمر.

وقال جوزيه في تصريحات لقناة أون سبورت :"الحضري زي الريح بيقول كلام النهاردة وبكره بيغيره.. الحضري من أعظم الحراس اللى شفتهم في حياتي ولو كان بيفكر بنفس موهبته كان فرق معاه كتير".

ولم يشير السد العالى إلى أى رسالة يرغب فى توجيهها من هذا الفيديو، إلا أن نشره عبر صفحاته الرسمية على مواقع السوشيال ميديا جاء عقب التصريحات التى أدلى بيها مانويل جوزيه.

وكان عصام الحضرى اعتذارا لجماهير نادى الزمالك، على خلفية الأزمة الأخيرة التي نشبت بينه وبين جماهير القلعة البيضاء.

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