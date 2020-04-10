شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يكشف رعاية لاعبى الفريق الأجانب "يوميا" بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ياسر المعداوى مدير نادى طنطا أن اللاعبين الافارقة التى تعاقد معهم الفريق الكروى يتم رعايتهم يوميا والسماح لهم بالتواجد بمقر النادى لتوفير الطعام لهم بشكل صحى وجيد ثم العودة إلى محل إقامتهم مرة أخرى .

وأضاف ياسر المعداوى لليوم السابع أن اللاعبين الافارقة بنادى طنطا يتم التعامل معهم بشكل خاص بسبب الابتعاد عن بلادهم وعدم القدرة على العودة مرة أخرى فى الوقت الحالى بسبب توقف الطيران، لذا يتم رعايتهم بصورة دورية للحفاظ على لياقتهم البدنية إلى جانب سلامتهم فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا.

قرر مجلس ادارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى تخفيض العمالة فى مقر النادى الى 10 % فقط خلال المرحلة الحالية والتواجد فى العمل بينهم بنظام "التناوب"، ويأتى هذا القرارمن قبل مجلس إدارة طنطا لمنع الاختلاط بين العاملين والمساهمة أيضا فى تجنب فيروس كيورونا المستجد.

وكان فايز عريبى رئيس نادى طنطا قد قرر عمل غرفة طوارئ داخل مقر النادى والاجتماع باللجنة الطبية واللجنة التنفذية لوضع بعض الخطط لمواجهة فيروس كيورونا المستجد، فيما قرر مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي استمرار غلق مقر النادي بسبب فيروس كورونا وإيقاف جميع الأنشطة، منح مجلس إدارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى العاملين فى النادى واللاعبين رواتبهم كاملة خلال فترة التوقف النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا، حيث تم إيقاف النشاط الكروى تجنبا لانتشار فيرس كورونا.